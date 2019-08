Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la o hala industriala din nordul Capitalei. Incendiul a izbucnit pe strada Biharia, in zona Baneasa, fiind degajari mari de fum. Fumul se vede de la o distanța de aproximativ 10 kilometri departare. Suprafața afectata este de aproximativ 10.000 mp.Pe…

- Incendiu puternic in nordul Capitalei. Arde o hala in Baneasa, zona Pipera. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca un incendiu puternic a izbucnit vineri la o hala situata pe strada Biharia din nordul Capitalei, in zona inregistrandu-se degajari…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari, in noaptea de marți spre miercuri, in cartierul Barabanț din Alba Iulia. Pentru stingerea focului au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. Momentan, nu se cunoaște cauza producerii incendiului. Știre in curs de actualizare. …

- Cațiva protestatari au incercat sa blocheze ieșirea din curtea sediului PSD din Baneasa a mașinii in care era primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la finalul ședinței CEx al partidului. A fost nevoie de intervenția unui jandarm pentru a debloca ieșirea din curte.

- Cațiva protestatari au incercat sa blocheze ieșirea din curtea sediului PSD din Baneasa a mașinii in care era primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, la finalul ședinței CEx al partidului. Manifestanții strigau lucruri precum „Dormiți bine?” sau „Puneți-va in locul parinților”.A fost…

- In centrul Capitalei, peste drum de sediul Bancii Nationale a Romaniei, bucurestenii trec pe langa o cladire impunatoare, ridicata la inceputul secolului XX, care gazduieste, la parter, o expozitie cu vanzare, unde pot fi gasite diverse obiecte de arta. Cladirea, retrocedata in anul 2008 proprietarului…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din sectorul 3 al Capitalei, situat la intersecția dintre bulevardul Octavian Goga și strada Nerva Traian. In incendiul care a afectat o suprafața de aproximativ 20 metri patrați au ars mase plastice, lemn, electrocasnice. La fața locului…

- 'Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitii 'Amenajare hala destinata efectuarii ITP autobuze la autobaza Alexandria' (...) Finantarea investitiei se va asigura din bugetul local al Municipiului Bucuresti',…