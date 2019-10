Stiri pe aceeasi tema

- Un padurar din judetul Arad, impuscat in urma cu doi ani si jumatate de un braconier, in timp ce hranea animalele din padure, a povestit cosmarul prin care a trecut atunci mentionand ca sefii sai i-au zis „sa o lase mai incet si sa nu-l mai intereseze, sa nu mai vada atatea“.

- Final tragic pentru mascota unui cartier din Câmpulung Moldovenesc. Un cerb care se împrietenise cu locuitorii și venea des în oraș a fost ucis de braconieri. Atentie, urmeaza detalii care va pot afecta emotional!

- Trei copii au ramas orfani de tata dupa ce omul cat un munte a fost ucis cu cruzime de catre hotii de lemne. Liviu Pop era casatorit si avea toata viata in fata, dar pentru ca incerca sa isi faca datoria si sa impiedice un furt a cazut secerat de gloantele din propria sa arma de vanatoare.

- Trei copii au ramas orfani de tata dupa ce omul cat un munte a fost ucis cu cruzime de catre hotii de lemne. Liviu Pop era casatorit si avea toata viata in fata, dar pentru ca incerca sa isi faca datoria si sa impiedice un furt a cazut secerat de gloantele din propria sa arma de vanatoare.

- Mai multe persoane sunt audiate la aceasta ora in cazul padurarului de la Ocolul Silvic Strambu Baiuț omorat miercuri seara, cel mai probabil de catre hoții de lemne. Anchetatorii stabilesc daca arma cu care a fost impușcat era a padurarului sau nu, potrivit Mediafax.Surse judiciare au declarat,…

- Primii angajați ai Companiei de Apa au ramas in aceste zile pe drumuri, in cadrul unei ample acțiuni de disponibilizare, in urma carora vor fi concediate 200 de persoane. Deputatul Florin Tripa ii anunța public pe toți cei care se simt nedreptațiți de acțiunea conducerii Companiei de Apa, ca au la dispoziție…

- Lucaci a vorbit despre lumina si candela iubirii pentru fotbal: „Niciodata nu am crezut, nu m-am gandit ca in Parcul Eminescu voi avea ocazia sa particip, sa inițiez o lansare de carte in prezența atator monumente ale fotbalului. Am amintiri de la 3-4 anișori cand alergam dupa minge, bineințeles…

- Un copil in varsta de sase ani a fost ucis, joi seara, pe o trecere de pietoni din localitatea Lipova, din judetul Arad. Copilul traversa strada regulamentar, cand a fost lovit din plin de un tir.