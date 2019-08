Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Suceava, inginer la o companie multinationala, si-a ingropat un copil in curtea casei. Femeia a recunoscut ce a facut si i-a condus pe politisti exact in locul in care a ingropat copilul nou-nascut. Potrivit unor surse, femeia ar mai fi ingropat in curte alti doi copii. Mama a trei copii,…

- O mama din satul Poiana Negri, comuna Dorna Candrenilor, judetul Suceava este suspecta ca și-ar fi ucis cei trei copii. Poliția a gasit in noaptea de luni spre marți, trupul unui nou-nascut intr-o punga care se afla in gospodarie.

- Un soldat american, care a salvat mai multi copii in timpul atacului armat din El Paso, Texas a povestit, izbucnind in plans, ca a trecut prin cea mai groaznica experienta din viata lui, chiar daca a stiut exact ce sa faca si a actionat in mod automat, asa cum a fost antrenat.

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava, in parteneriat cu Primaria Gura Humorului, Directia de Asistenta Sociala Gura Humorului si Colegiul "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului, organizeaza astazi, 1 august, de la ora 11:00, in sala de ...

- ​​Liceele agricole primesc o lovitura grea chiar in perioada in care se fac inscrierile pentru anul școlar 2019-2020. Ministerul Educației Naționale a schimbat planurile de școlarizare și a redus numarul de clase cu profil agricol. Elevii sunt indrumați sa urmeze cursurile școlilor profesionale. La…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, considera ca in Romania trebuie gasite soluții urgențe pentru creșterea natalitații. Intr-o declarație politica, Dumitru Mihalescul a precizat ca anul acesta, impreuna cu prietenul și colegul sau, Robert Sighiartau, a reușit un pas mare pentru sprijinirea…

- Centrele sociale de copii si adulti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava si-au deschis si in acest an portile pentru a primi vizitatori, in cadrul Campaniei „Porti deschise spre comunitate", desfasurata in zilele de 6 si 7 ...

- Doi copii au ajuns joi la spital dupa ce au fost acrosati de masini in timp ce traversau strada.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, un barbat de 31 de ani din municipiul Iasi circula cu autoturismul pe str. Mihai Eminescu din municipiul Vatra Dornei. La o trecere de pietoni, din cauza ...