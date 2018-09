Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, fost ministru de Finante, actual consilier al premierului Viorica Dancila, a adus marti grave acuzatii de furt administratorilor fondurilor de pensii private, cerand Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor sa investigheze situatia.

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a publicat mai multe anexe privind Agenției Nationale pentru Resurse Mine, menționand ca prin neactualizarea prețului la gaze statul roman a pierdut bani, transmite Mediafax."Jaf de 2 miliarde $, partea a doua: pentru cei mai suspiciosi,…

- Totodata, acesta a subliniat ca in primul rand a cerut ca la rectificare sa nu se taie din bugetul alocat ministerului. "Ministerul Transporturilor a cerut in primul rand sa nu i se taie. Dupa care, a cerut de o maniera decenta in jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru ca si la…

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern trebuie sa prevada o reducere imediata a cheltuielilor, pentru ca altfel vom ajunge la cresterea taxelor, afirma senatorul PNL Florin Citu, presedintele Comisiei Economice din Senat. "Este nevoie in aceasta rectificare bugetara de reducerea cheltuielilor…

- Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușa, a reacționat dupa ce Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a spus ca postul de știri aflat in insolvența are datorii totale de 121,4 milioane lei. Valcov a spus ca la datorie se mai adauga lunar 1 milion de lei. „Din 2011 Realitatea nu a mai platit…

- Darius Valcov, consilier personal al premierului Viorica Dancila, a anunțat, vineri seara, la Romania TV, intr-un interviu acordat lui Victor Ciutacu, ca Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat.”Avem mafia insolvențelor, avem mafia din vami. O sa facem legea…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, a anunțat proiectele mari pe care le are Guvernul. Fostul ministru de Finanțe a vorbit despre construirea canalului Dunare-București, trei autostrazi și o stațiune montana cu 160 de kilometri de partie.

