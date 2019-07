Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinesti, din cauza curentilor marii, a fost batut de iubitul tinerei. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Un salvamar care a incercat sa salveze o fata ce risca sa se inece pe plaja din Costinești, din cauza curenților marii, a fost batut de iubitul tinerei, un cetațean marocan. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz.Potrivit Poliției Constanța, un salvamar din Costinești, in varsta de 43 de ani,…

- Potrivit Politiei Constanta, un salvamar din Costinesti, in varsta de 43 de ani, a depus, duminica, plangere penala pe numele unui barbat de 19 ani, spunand ca l-a agresat. Oamenii legii au stabilit ca salvamarul ar fi strigat-o pe prietena tanarului, atentionand-o pe aceasta sa iasa din apa, intrucat…

- Michel Dumoulin, motociclistul belgian batut de trei ciobani pe un traseu din Bistrița-Nasaud, a povestit cum a avut loc incidentul ingrozitor. Cu toate acestea, barbatul de 62 de ani spune ca Romania ramane a doua lui casa.

- Un motociclist belgian, domiciliat in Tauții Magherauș a fost batut cu bestialitate de cațiva ciobani, la Colibița, in Bistrița Nasaud. Turistul s-a dus la ei sa iși ceara scuze ca le-a deranjat animalele cu zgomotul facut de motoare, dar ciobanii i-au raspuns cu batele. Omul a ajuns la spital cu rani…

- CFR Cluj a remizat cu Poli Iași, scor 1-1. La final, Dan Petrescu a erupt in drumul spre vestiare, reproșand brigazii de arbitri doua lovituri de la 11 metri neacordate. „Viciere crasa de rezultat. Nu am mai vazut așa ceva! Din primul minut au tras pentru Poli Iași. Am avut doua penalty-uri clare, unul…

- Liderul Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a aparut viu și nevatamat într-o noua înregistrare, confirmând ca este înca în viața, în ciuda numeroaselor rapoarte despre moartea sa.