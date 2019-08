Stiri pe aceeasi tema

- Mama criminalului de la spitalul Sapoca a explicat pentru Observator cum se manifesta fiul ei atunci cand intra in sevraj, dar si faptul ca a mai fost internat la Sapoca, in urma cu un an, tot din cauza alcoolului. Barbatul de 38 de ani suferea de epilepsie, iar uneori, cand consuma…

- Un barbat in varsta de 38 de ani, internat la Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca din Buzau, a omorat patru pacienti si a ranit alti noua cu un stativ pentru perfuzii.

- Marturii cutremuratoare, ale unui buzoian in varsta de 25 de ani, internat in odiosul salon 206 de la spitalul Sapoca. In exclusivitate pentru ReporterBuzoian.ro, tanarul a povestit detalii șocante despre cum se desfașoara activitatea in spitalul buzoian. Vladuț Ț. a fost internat pe secția de neurologie…

- Ziarul Unirea FOTO. CARNAGIU la spitalul de psihiatrie din Sapoca: 4 morți și 9 raniți dupa ce un pacient a scapat de sub control CARNAGIU la spitalul de psihiatrie din Sapoca: 4 morți și 9 raniți dupa ce un pacient a scapat de sub control Un pacient de ... FOTO. CARNAGIU la spitalul de psihiatrie din…

- Un tanar de 26 de ani a fost reținut de polițiștii din județul Valcea, dupa ce și-a batut fosta iubita și a tarat-o pe strada pe o distanța de 50 de metri, iar ulterior a incendiat mașina tatalului fetei, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat al IPJ Valcea, remis presei miercuri, incidentul…

- Ionel Boldea, barbatul din Faget acuzat ca a omorat un barbat si a ranit alte cinci persoane, o femeie fiind in coma, a declarat imediat dupa ce a fost capturat ca faptele sale au fost determinate de o icoana care l-a scos din casa la sase dimineata.

- MOMENTE DE COSMAR SECUNDA NOROCOASA…Imagini de cosmar surprinse de camera video a unei masini, ieri, in fata spitalului cel nou din Barlad. Va atentionam ca sunt imagini socante, in care puteti vedea diferenta dintre viata si moarte: 2-3 secunde! Soferita, care are o boala grava la picioare, a scapat…