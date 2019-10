Stiri pe aceeasi tema

- Victimele carnagiului din Ialomița erau angajate ale unui cunoscut lanț de magazine in București. La momentul producerii accidentului veneau din Capitala si se indreptau spre casa. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a dat detalii despre starea de sanatate a supravietuitorilor groaznicului accident.…

- Marturii cumplite despre carnagiul din Ialomița. Soțul uneia dintre victime, in pijamale la locul tragediei: Cand am ajuns acolo curgeau salvarile, nu m-au lasat sa intru. Le-am spus ca soția mea e acolo!

- Rețeua de magazine Mega Image anunța ca a pierdut opt colegi, iar alți șapte sunt raniți in ceea ce a fost catalogat drept cel mai grav accident rutier din 2019.Intr-o postare pe Facebook compania precizeaza: „Din primele informații transmise de purtatorul de cuvant al IPJ Ialomița, accidentul…

- Sambata dimineata, un grav accident rutier a avut loc intre un microbuz si un tir pe DN 2A, la intrare in comuna Sfantu Gheorghe, intre comunele Balaciu si Sfantu Gheorghe, din judetul Ialomita. In urma accidentului, zece personae au murit, iar alte sapte au fost ranite.La locul tragediei, numeroase…

- Persoanele care și-au pierdut viața in tragicul accident petrecut in aceasta dimineața pe DN2A, in apropiere de localitatea Sfantu Gheorghe din Ialomița, erau angajatele unui cunoscut lanț de supermarketuri din Romania.

