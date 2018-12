Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie, Alina a hotarat ca venise momentul sa inceheie relația pe care o avea cu un tanar de origine macedoneana, scrie observator.tv. Decizia femeii l-a innebunit pe barbatul de 32 de ani, care a vrut sa se razbune. A atact-o pe Alina cu acid, in plina strada. Citeste si Veste…

- Cu lacrimi in ochi, Alina Emilia Paval a dat detalii cutremuratoare despre momentul in care a fost la un pas de moarte, din cauza fostului iubit. In luna noiembrie, romanca a fost atacata cu acid in orasul Civitanova Marche, din Italia.

- Sheval Ramadani, macedoneanul de 32 de ani, care a atacat-o cu acid și a injunghiat-o pe romanca Alina Emilia Paval (29 de ani), este acuzat de tentativa de omor, iar la audierile ce au urmat arestarii acesta s-a plans anchetatorilor ca tanara l-ar fi parasit. Cei doi au avut o relație, dar Alina a…

- Riccardo Scoponi, patronul restaurantului "Ton si somon", a retrait momentele dramatice in care Alina, o tanara romanca de 29 de ani, a intrat in ... The post El este salvatorul Alinei, romanca stropita cu acid si injunghiata in Italia. Marturii cutremuratoare din timpul atacului appeared first on Renasterea…

- O romanca e pe patul de moarte, iar prietena ei grav ranita, in urma unui accident grav care a avut loc in Italia, scrie libertatea.ro. Mașina in care se aflau cele doua s-a izbit frontal de un TIR.

- O romanca a sperat ca iși va reface viața in Spania cu barbatul visurilor ei, insa viața ei s-a transformat intr-un coșmar la puțin timp de cand s-a mutat. Tanara de 18 ani s-a mutat din Italia in...

- O femeie în vârsta de 30 de ani a murit în urma cu doua zile, împreuna cu fetița ei de numai câteva luni, într-un cumplit accident rutier pe strada provinciala 58 care leaga localitatea Manfredonia de San

- Sfarșit cumplit pentru o tanara de 30 de ani din Husi și bebelusul ei, o fetita de numai cateva luni. Cele doua au murit intr-un tragic accident in localitatea Manfredonia, din provincia Foggia, in Italia. Tragedia a avut in urma cu doua zile. Petronela Alecsa se afla intr-o masina, impreuna cu fetita…