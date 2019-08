Stiri pe aceeasi tema

- Mama si bunicul Luizei Melencu, fata de 18 ani care a disparut in luna aprilie și pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, au depus o solicitare la DIICOT in care cer criminalului daune morale de 300.000 de euro. https://evz.ro/surpriza-uriasa-in-cazul-caracal-familia-luizei-s-a-hotarat-cat-valoreaza-viata-fetei-ucise-de-calaul-din-caracal.html?utm_source=evz&utm_medium=recomandari_AI

- Cazul dramatic de la Caracal a fost preluat de DIICOT in baza unor elemente care indicau, pe langa alte infracțiuni grave, și trafic de minori. Ancheta condusa de procurori in aceasta direcție bate pasul pe...

- Din analizele de laborator ale probelor efectuate pana in prezent, in cazul de la Caracal, a rezultat profilul genetic al unei singure persoane - Alexandra Mihaela Macesanu, concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor…

- Cei care nu și-au indeplinit datoria așa cum prevede legea, trebuie sa plece acasa, a declarat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, care a anuntat ca aceia care au gresit in cazul de la Caracal vor plati.

- Libertatea.ro a discutat cu un om care l-a cunoscut indeaproape pe cel acuzat de moartea a doua fete: singura lui sora in viața, Jana Barbulescu.Gheorghe Dinca a avut doua surori, Mandra și Jana, dintre care doar Jana mai este in viața. Pe numele ei Ioana Barbulescu, Jana, cum ii spun familia…

- Jurnalistul Radu Tudor semnaleaza ca in cazul criminalului Ionel Marcel Lepa, poliția a putut sa descinda in toiul nopții, dar in cazul criminalului din Caracal acest lucru nu s-a mai intamplat.„4 iunie 2019. Echipe speciale de interventie ale Politiei descind la ora 4,37 dimineata pentru…

- Ies la iveala noi informatii din perioada anterioara perchezitiei la casa criminalului din Caracal. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, operatorul de la 112, care a raspuns apelurilor Alexandrei, in cursul zilei de joi, a comis o gafa majora.Potrivit surselor din cadrul anchetatorilor,…

- Cel mai feroce criminal in serie din ultimele decenii s-a intors in casa groazei. Calm, in catuse, sub ochii ingroziti ai oamenilor, a schitat un zambet cinic. Anchetatorii inca nu au numarul exact al victimelor sale. Noi probe au fost gasite in apropierea locuintei criminalului din Caracal!