Mărturia elevului-erou din “autobuzul groazei" din Italia. Cum a alertat poliţia Soferul senegalez al unui autobuz scolar a dat foc vehiculului miercuri în nordul Italiei, dar cei 51 de elevi aflati la bord au scapat ca prin minune.

51 de elevi și însotitorii lor, erau în autobuzul condus de un cetatean italian cu origini senegaleze, în vârsta de 57 de ani. La un moment dat, șoferul a început sa-i ameninte: “nimeni nu va supravietui astazi!&"

- Un autobuz in care se aflau 51 de elevi a fost deturnat de sofer si apoi incendiat pe o autostrada de langa Milano. Politia a reusit sa salveze copiii inainte ca flacarile sa cuprinda autobuzul, relateaza BBC.

- Soferul unui autobuz scolar, un italian originar din Senegal, a dat foc vehiculului miercuri in nordul Italiei, dar cei 51 de elevi aflati la bord au scapat fara rani grave, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Incidentul, produs in cursul diminetii si in care au fost implicati copii de aproximativ…

- Soferul unui autobuz scolar a dat foc vehiculului cu care transporta 51 de elevi, in decursul zilei de miercuri. Copiii implicati, de aproximativ 12 ani, au vazut moartea cu ochii, pe autostrada, acolo unde barbatul a decis sa incendieze autobuzul.

- Un imigrant african a incendiat un autobuz scolar la marginea orasului italian Milano, in semn de protest fata de moartea extracomunitarilor in Marea Mediterana Mai multi elevi au fost intoxicati cu fum. Un barbat originar din Senegal in varsta de 47 de ani, cetatean italian, a oprit autobuzul…

