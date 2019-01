Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de Anul Nou, doi romani din Dublin au fost impușcați. Cei doi lucrau la o pizzerie, Pizza Mizzoni, iar atacul a avut loc la douazeci de minute dupa trecerea in 2019, un atacator inarmat a patruns in respectiva locație. Vasile Bițica, in varsta de 38 de ani, a fost impușcat in stomac, iar…

- Liviu Dragnea a declarat ca nu se va opune in cazul in care se va da ordonanța privind amnistia și grațierea sau orice alta masura pentru cei "care stau nevinovați in pușcarie". Citește și REZULTAT MOȚIUNE CENZURA. Dragnea face praf Opoziția: Subiectul zilei! "Este o obsesie" …

- Bugetarii ar putea avea mai multe zile libere de sarbatori. Executivul urmeaza sa aprobe joi o hotarare de guvern in acest sens. Astfel, zilele de 24 si 31 decembrie ar urma sa fie declarate zile libere legale. In prezent, in perioada sarbatorilor de iarna, bugetarii stau acasa pe 25 si 26 decembrie,…

- Rezervarile facute de romani pentru vacantele de Revelion au inceput timpuriu anul acesta, inca din luna februarie, conform datelor oferite de Vola.ro. Romanii care mai stau inca pe ganduri pentru rezervarea vacantei de Revelion mai au la dispozitie si...

- Tariful mediu platit de romani pentru doua persoane este de 3.500 – 4.000 de lei, pentru 4 nopti de cazare. Aceste pachete de lux in tara costa cat o vacanta in Thailanda, unde un sejur de Revelion in Krabi, de pilda, costa aproximativ 700 de euro de persoana.