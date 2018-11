Stiri pe aceeasi tema

- Florin Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacol Central Park. Busu a inceput sa se simta rau, chiar in timp ce era pe scena. "A spus ca se simte putin rau, a facut poze. (...) Stiu initial ca a fost afara, a spus ca ii este putin rau, iar in momentul…

- Florin Busuioc a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Spitalul Fundeni din Capitala. Prezentatorul TV a fost transportat din Craiova cu un elicopter SMURD. Fiul sau, Florin Jr. a dat primele declarații dupa ce tatal sau a ajuns pe mana medicilor din București. Florin Busuioc s-a recasatorit in urma cu mulți…

- Actorul Florin Busuioc a fost transferat in aceasta dupa amiaza de la spitalul din Craiova la Bucuresti cu un elicopter SMURD. Acesta va fi internat sub supraveghere medicala de specialitate in spitalul Fundeni. Reamintim ca, actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct ieri…

- Actorul Florin Busuioc, care a suferit un infarct la finalul unui spectacol la Craiova, urmeaza sa fie preluat, miercuri dupa-amiaza, de un elicopter SMURD, pentru a fi transportat la un spital din București, cel mai probabil Fundeni.

- Medicii din Craiova, care l-au operat noaptea trecuta pe Florin Busuioc, au luat o decizie importanta impreuna cu o echipa de specialiști din București! In urma unor discuții in legatura cu starea de sanatate a prezentatorului TV, care a suferit trei infarcte, s-a hotarat ca el sa fie adus cat mai…

- Informații revoltatoare ies la iveala privind spitalul unde a fost salvat de la moarte actorul Florin Busuioc. "Medicii Eugen Tieranu si Paul Trasca au intrat imediat in sala de operatie. Alaturi de ei a fost si dr. Emilia Goanta, medic electrofiziolog. Operatia a durat 10 minute si a decurs foarte…

- Florin Busuioc a suferit un infarct, marți seara (6 noiembrie), la Craiova. El s-a prabușit pe scena in timpul spectacolului Central Park, la Filarmonica Oltenia. A fost chemata o ambulanta SMURD, iar acestuia i s-au acordat ingrijiri la fata locului. Florin Busuioc a fost totuși la jurnalul de dimineața,…

- Florin Busuioc a fost operat de urgența noaptea trecuta, dupa ce a suferit un infarct in timp ce era pe o scena din Craiova. La finalul spectacolului “Central Park” in care jucase la Filarmonica Oltenia, mai exact in jurul orei 21:30, actorul s-a plans ca se simte rau si nu mai poate sa respire. Florin…