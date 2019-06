Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Izvin care i-a acordat primul ajutor politistului impuscat spune ca a trait clipe groaznice. Angelica Toma povesteste ca atat ambulanta, cat si fortele de interventie au venit abia dupa o ora in sprijinul politistilor din Recas. "Eram in pat in pijama, s-au auzit primele doua impuscaturi.…

- Cristian Amariei a fost impuscat mortal duminica, in timp ce il urmarea pe Ionel Marcel Lepa, un recidivist cu un trecut intunecat. Alaturi de politist, in ultimele sale clipe de viata, a fost Angelica Toma, o localnica a carei marturie este de-a dreptul cutremuratoare.

- Razvan Ciobanu a lasat in urma durere si intrebari fara raspuns. Ultima persoana care a stat cu el la masa, care l-a privit in ochi si care il cunostea foarte bine, a intrat in direct la Antena Stars si a povestit totul despre clipele pe care le-a petrecut alaturi de Razvan Ciobanu, inainte ca acesta…

- Barbatul, ajuns acum la 64 de ani, susține ca s-a ”retras” și ca acum a luat-o pe alta cale. ”Nu imi place sa ma mai gandesc la aceste lucruri. Partea asta a vieții mele a luat sfarșit.Intotdeauna am crezut in Dumnezeu. Am crezut ca Dumnezeu mi-a dat putere sa indur tot ce a presupus meseria…

- A privit neputincioasa cum fiul de 11 ani moare sufocat in masina blocata in trafic, iar acum isi striga durerea! Romanca plecata in Italia pentru un trai mai bun a urlat dupa ajutor, dar totul a fost in zadar.

- Toata lumea buna din Bacau fierbe, dupa ce s-a descoperit ca fete de 14-15 ani erau racolate, drogate si sub efectul stupefiantelor luau parte la petreceri la care, pe langa faptul ca se consumau droguri, se practica si prostitutia. Clientii? Oameni de afaceri, politisti si interlopi. Spun sursele.…

- Vineri, 8 martie, eram și eu in acceleratul de București care a deraiat la Coșbuc (jud. Bistrița Nasaud), inainte de Salva… eveniment relatat rapid apoi de televiziuni și site-uri de internet. Cum am trait momentul? Nu foarte tragic… Vagonul nostru nu deraiase, ci cel din fața noastra. Trenul nu avea…

- Ahmed Khalid trebuia sa se afle la bordul avionului Ethiopian Airlines prabușit duminica, insa din cauza unei intarzieri a zborului de conexiune din Dubai, barbatul a ratat imbarcarea și a scapat cu viața, relateaza Global News.