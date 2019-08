Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Draghici a fost, pana azi dimineața, unul dintre cei mai vocali susținatori ai drepturilor familiilor monoparentale, un promotor al drepturilor taților - ca președinte al asociației T.A.T.A. Draghici purta o lupta cu discriminarea sociala și juridica din Romania. El susținea ca tații copiilor…

- Momente grele la „Acces Direct”, acolo unde s-a dezbatut subiectul șocant al crimelor din Caracal. Tot acolo, a fost citita stenograma conversației dintre Alexandra Maceșanu și agentul 112.

- O polițista din Pașcani, Andrada Voicu, a ajuns in lumina reflectoarelor, dupa ce a publicat, pe pagina de socializare, o poezie in care face praf sistemul.Aceasta a trait o adevarata drama, fiind la un pas de moarte. Citește AICI detalii despre DRAMA traita de polițista care a facut PRAF sistemul -…

- Marturia in exclusivitate a unuia dintre civilii care au gasit duba cu droguri in Tulcea a fost difuzata in Telejurnalul TVR. Seful de post de la Sarichioi i-a anuntat pe politistii de la Serviciul de combatere a criminalitatii organizate Tulcea. Din acel moment, scenariul firesc in astfel de cazuri…

- Video devenit viral la alegerile desfașurate in India: un candidat la pentru un loc in camera inferioara a Parlamentului din India și a izbucnit in plans cand a aflat rezultatul alegerilor: a primit cinci voturi, in condițiile in care chiar și familia lui numara noua membri cu drept de vot