Marturia celui care a pornit dosarul Lucan: Batea medicii, facea trafic de organe si avea la degetul mic procurori, politicieni si servicii

- Serviciul Roman de Informații, complice la faptele abominabile savarșite de medicul Mihai Lucan. Asta susține deputatul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul acuza mai multe persoane și instituții ca l-ar fi ajutat intr-un fel sau altul pe Mihai Lucan sa faca trafic de organe. Deputatul Emanuel Ungureanu…

- Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru…

- Dosarul medicului Mihai Lucan a pornit de la sesizarile lui Emanuel Ungureanu, deputat USR și fost colaborator al lui Lucan, care a fost angajat circa un an la Institut ca asistent social clinician.

- Scandalul finalului de an vine din lumea medicinei. Celebrul medic, Mihai Lucan, a fost retinut, apoi eliberat sub control judiciar din cauza unor grave nereguli. Omul care 'l-a ingropat' pe medic s-a decis sa rupa tacerea si a dezvaluit ca Lucan ar fi facut trafic de organe.Citește și: Pe…

- Jurnalul lui Lucan. Sistem de protecție format din judecatori, procurori și angajați SRI Procurorii au descoperit asupra medicului clujean Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem…

- Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din România. Ultima lui declaratie de avere, depusa în luna ianuarie 2017, la încetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, scoate la iveala o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane…

- Ies la iveala acuzatii extrem de grave la adresa medicului Mihai Lucan. Procurorii il acuza ca ar fi incercat sa distruga dovezi, dar si sa influenteze martorii. Chiar si asa, Lucan, dar si fiul sau vor fi cercetati sub control judiciar, desi procurorii au cerut arestarea preventiva. Judecatorul…

- Renumitul profesor doctor Mihai Lucan ar fi incercat sa opreasca investigatiile DIICOT. Ar fi vrut sa ascunda banii despre care se suspecteaza ca au fost obtinuti ilegal si sa se razbune pe colegii care-i stateau in cale, indiferent de consecinte. Informatiile apar in referatul prin care s-a propus…

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce si acuzatii de mita si chiar trafic de organe.

- Dosarul medicului Lucan. Acuzatii de mita si trafic de organe Ancheta procurorilor DIICOT in cazul medicului clujean Mihai Lucan dezvaluie dedesubturile transplantului de rinichi practicat la ICUTR Cluj-Napoca si mecanismul prin care institutia a fost capusata si adusa in pragul falimentului, dar aduce…

- Celebrul chirurg Mihai Lucan si fiul acestuia au fost retinuti de procurorii DIICOT, care vor cere judecatorilor sa incuviinteze arestarea celor doi. Audierile, care incepusera de dimineata, s-au mai prelungit o ora, dupa ce fostului sef al Institutului de Urologie din Cluj i-au cazut 5.000 de euro…

- Perchezitiile din casa celebrului medic, Mihai Lucan au scos la iveala sume ametitoare. Dupa 36 de ore de perchezitii, Lucan si fiul sau au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru delapidare si constituire de grup infractional organizat. In acelasi dosar, au ajuns dupa gratii si doi fosti angajati…

- Medicul urolog Mihai Lucan, reputat chirurg in domeniul sau de activitate, a fost adus, joi, cu mandat de aducere la DIICOT Structura centrala pentru a da declarații referitor la acuzațiile de delapidare cu consecințe deosebit de grave pe care i le aduc anchetatorii. Dupa sosirea sa și inceperea audierilor,…

- UDMR vrea filme subtitrate și in limba minoritaților, in cinematografe Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua, mai ales ca medicul inca nu a sosit la sediul DIICOT, au declarat surse judiciare.Conform surselor citate, este…

- Audieri maraton noaptea trecuta la sediul DIICOT din Capitala in dosarul in care profesorul Mihai Lucan este acuzat ca a delapidat un milion de lei din Institutul de Urologie din Cluj. In cursul diminetii, celebrul medic care l-a operat pe Emil Boc, Ion Iliescu si Alexandru Arsinel, va fi adus la Bucuresti. Politistii…

- La prima ora a dimineții, procurorii DIICOT și polițiștii au descins acasa la profesorul Mihai Lucan, fost director al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj Napoca. Renumitul medic l-a operat și pe actorul Alexandru Arșinel.

- Perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj Foto: Arhiva. Procurorii DIICOT efectueaza perchezitii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj. De asemenea, ei perchezitioneaza si locuinta fostilor directori ai Institutului, Mihai Lucan…

- NEWS ALERT DOSARUL LUCAN | Cum a fost "privatizat" un aparat de tratare a cancerului Un aparat medical performant, utilizat in tratarea diferitelor forme de cancer, a fost transferat ilegal de la Institutul de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca la o clinica privata, unde a fost utilizat…

- Chirurgul clujean s-a trezit cu procurorii la usa, in aceasta dimineata, inainte de rasaritul soarelui. Reprezentantii DIICOT au venit sa faca perchezitii la domiciliul medicului Mihai Lucan. In cazul de fata se fac nu mai putin de 5 perchezitii, toate in Cluj. Una dintre ele la domiciliul fostului…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, ai Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Române si procurorii DIICOT-ST fac cinci perchezitii la membrii unei grupari infractionale, specializata în comiterea infractiunii de delapidare, cu consecinte deosebit…

- Cinci perchezitii au loc, miercuri dimineata, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, prejudiciul depasind 5 milioane de lei. Printre cei vizati este si medicul Mihai Lucan.

- Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Adevarul ca medicul este anchetat pentru delapidare. In urma cu doua saptamani, Adevarul a relatat despre acuzatiile aduse medicului Mihai Lucan de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu

- La prima ora a dimineții, procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigații Criminale au descins acasa la profesorul Mihai Lucan, fost director al Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj Napoca.

- Rasturnare de situație in celebrul dosar de evaziune fiscala și spalare de bani intocmit de Parchetul Curții de Apel Ploiești impotriva Petrotel Lukoil și directorului general al rafinariei A.Y Bogdanov, informeaza observatorulph.ro Potrivit unui comunicat de presa al companiei Lukoil,…

- Directorul executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, Radu Preda, spune ca ancheta in dosarul revoltei anticomuniste din 15 noiembrie 1987 de la Brasov decurge foarte greu, nefiind facute progrese. "Raul are un chip, un nume, un CNP, o pensie. Sunt…

- Managerul interimar al Institutului de Urologie si Transplant Renal din Cluj, Silviu Moga, sustine ca ministerul urmareste desfiintarea institutului si transformarea lui intr-o sectie in cadrul Spitalului Judetean. Institutul risca sa intre in faliment din cauza datoriilor si risca sa nu-si mai poata…

- Dosarul era pe rolul instantelor din 2015, deschis in perioada in care Voiculescu se afla inchis la Penitenciarul Rahova. In momentul eliberarii mogulului, magistratii de la Tribunalul Bucuresti (17 octombrie 2016) si Curtea de Apel Bucuresti (5 mai 2017) respinsesera deja cererea de revizuire ca…

- Potrivit managerului interimar al ICUTR Cluj-Napoca, Silviu Moga, scopul apelului este acela de a determina societatea civila și mediul de afaceri sa participe la salvarea institutului, in condițiile in care conturile acestuia sunt deja poprite, lucru care ar putea duce, in viitorul apropiat, la…

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca (ICUTR) are datorii de 1,9 milioane de lei si conturile blocate, dupa ce ani de-a randul institutia a fost capusata de clinica privata a celebrului medic Mihai Lucan. Medicii ICUTR fac un apel la salvarea Institutului.

- Fostul ministru Elena Udrea a declarat, luni, ca dosarul ”Gala Bute”, in care a fost condamnata in prima instanța la șase ani inchisoare, este o ”mizerie”, susținand ca ar trebui achitata. Elena Udrea s-a prezentat luni la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat primul termen al apelului…

- Au trecut deja doi ani de când politistul Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, a murit în timp ce deschidea, cu motocicleta, coloana oficiala lui Gabriel Oprea, perioada în care familia a asteptat gasirea unui responsabil. Dosarul este în continuare la procurori.…

- Dosarul a fost instrumentat de Gheorghe Popovici, fost procuror din circumscriptia Parchetului Curtii de Apel Constanta, in prezent seful Sectiei de Combatere a Coruptiei din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Judecatorul Leonard Iustin Bourceanu, din Tribunalul Constanta, se pregateste sa inchida…

- Trei traficanți de droguri din Timiș au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați ca ar fi cultivat și vandut cannabis pe piața neagra. Grupul infracțional, din care faceau parte și alți suspecți, ar fi intreținut o cultura uriașa, de unde procurorii au confiscat peste 100 de kilograme…

- Printr-o expoziție stradala cu lucrari realizate de catre elevi, polițiștii au incercat sa transmita azi, 5 octombrie un mesaj de solidaritate cu victimele violenței in familie: „Rupem tacerea! Sa punem punct violenței in familie!”. Reprezentanți ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecție…

- O noua condamnare la CEDO pentru Romania, de data aceasta pentru incalcarea dreptului de a nu fi supus torturii și cel la un proces echitabil. Cazul judecat este cel al unui copil batut de tatal sau și pe care autoritațile statului nu l-au aparat. Dosarul ,,D.M.D contra Romaniei” a ajuns in fața magistraților…

- Traian, tatal lui Luca, romanul ranit in masacrul de la Las Vegas , a oferit detalii cutremuratoare despre starea in care se afla fiul sau. Un roman se numara printre cei peste 400 de oameni care au fost raniți in atacul armat din Las Vegas , cel mai sangeros din istoria Statelor Unite. Cel puțin 50…