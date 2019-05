Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Razvan Ciobanu a ridicat numeroase semne de intrebare. Pentru ca au existat numeroase ipoteze legate de accidentul in care regretatul deisgner și-a pierdut viața, reporterii Antena Stars au mers direct la sursa și au vorbit cu purtatorul de cuvant al Poliției din Constanța.

- Razvan Ciobanu a murit, luni, dupa un accident rutier petrecut in Sacele, judetul Constanta. INCREDIBIL. Ce a aparut pe pagina de Facebook a lui Razvan Ciobanu la doua zile dupa ce A MURIT "Acest martor a spus ca Razvan nu era singur. Alaturi de el ar fi fost alte doua masini, care…

- Moartea lui Razvan Ciobanu a starnit numeroase controverse! Se pare ca intregul accident ar fi fost vazut de un martor care s-ar fi ascuns intr-o toaleta in aer liber, pentru ca s-a temut pentru viața lui.

- Moartea lui Razvan Ciobanu a îndoliat lumea modei din România. Creatorul de moda a decedat, luni dimineata, în urma unui accident grav rutier, la intrarea în comuna Sacele, judetul Constanta.

- Politistii au stabilit ca designerul Razvan Ciobanu era singur in masina si nu purta centura de siguranta, in momentul accidentului mortal. Concluziile lor sunt completate de medicii legisti. Primele teste arata ca in sange exista urme de droguri. Creatorul de moda ar fi incercat, de asemenea, sa trimita…

- In urma morții lui Razvan Ciobanu, exista foarte mulți oameni care il plang acum pe creatorul de moda. Printre acești oameni, se numara și Rita Mureșan, care și-a pierdut un bun prieten. Insa, aceasta a simțit și altceva in afara de durere: revolta.

- Una ii apartine victimei accidentului, in timp ce celalalt buletin este al unui tanar din Calarasi. De asemenea, in masina ar fi fost gasite poseta unei femei, precum si pantofi de femeie. Aceleasi surse mai spun ca Razvan Ciobanu venea dinspre Mamaia, insa, deocamdata, nu se stie de ce se afla pe acel…

- Razvan Ciobanu a tinut ascunse cateva lucruri departe de ochii lumii, dar ar fi urmat sa le spuna tuturor. Celebrul designer trecea prin clipe cumplite. Nasrin, frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, s-a imprietenit cu Razvan Ciobanu in ultimul an si i-a fost alaturi in cele mai grele clipe. Nasrin…