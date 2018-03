Stiri pe aceeasi tema

- Politistul din Vaslui care a impuscat mortal un tanar de 26 de ani dupa ce arma i s-ar fi descarcat accidental este cercetat pentru ucidere din culpa, dupa ce procurorii au decis schimbarea incadrarii juridice in cazul sau. Potrivit Politiei Romane, in cazul politistului a fost schimbata incadrarea…

- Tanarul impuscat accidental in cap, joi, de un politist de la Rutiera care il urmarea este nepotul fostului sef al Biroului Rutier, Iulian Munteanu. Pe de alta parte, agentul caruia i s-a descarcat arma este acelasi care ar fi contribuit la demiterea subcomisarului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Acesta din urma este judecat din 2016 pentru mai multe fapte de coruptie. A fost denuntat in 2014 chiar de un subaltern, agentul principal Mihai Vizitiu, care, coincidenta, este chiar cel a carui arma s-a descarcat.

- Polițistul din Vaslui care l-a impușcat mortal in cap pe un șofer, joi dupa-amiaza, ar fi fost unul dintre principalii colaboratori ai Direcției Naționale Anticorupție (DNA) in dosarul in care nu mai puțin de zece polițiști, printre care și șeful direct al agentului de la Rutiera, au fost trimiși in…

- UPDATE 3! Tanarul de 26 de ani, declarat mort la mai bine de doua ore dupa ce a fost impușcat in cap de catre polițistul Mihai Vizitiu, este nepotul subcomisarului Iulian Munteanu. Cu o zi inainte, victima se certase cu tanara cu care are un copil și astazi venise sa se impace. Din pacate, lucrurile…

- Premierul slovac, Robert Fico, a anuntat ca este dispus sa demisionze din functie, daca presedintele accepta ca coalitia din care face parte sa continue guvernarea, în termen, fara alegeri anticipate, scrie BBC.

- Declaratii contradictorii in cazul copilului de 13 ani, impuscat in timpul unei partide de vanatoare, in judetul Vaslui. Tatal baiatului spune ca nu stia ca acesta a plecat sa fie gonaci, pentru 30 de lei. Cel care a organizat vanatoarea spune, insa, ca tatal era si el acolo. Politia si Inspectoratul…

- Este vorba de Ionuț Alin Grajdeanu, de 37 de ani, un intreprinzator privat din Barlad, cumnatul lui Petru Maximiuc, adjunctul comandantului IJP Vaslui și fost comisar-șef al Poliției Barlad. Ionuț Alin Grajdeanu este un apropiat al lui Emil Savin, patronul SC Transmir SA. Savin, zis Farmazon sau ”regele…

- Copilul in varsta de 13 ani care a fost ranit grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui a fost operat, in timpul noptii de sambata spre duminica, noaptea la Spitalul „Sfanta Maria”, din Iasi, starea sa fiind stabila, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi. A

- Incident grav pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, caruia i-a cazut victima un minor. Pustiul in varsta de 13 ani a fost preluat de cadrele medicale de la Ambulanta si transportat la spital, dupa ce a fost impuscat in picior, transmite Antena3. Incidentul a avut loc sambata dupa-amiaza, in orasul…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din apropierea orasului Murgeni, județul Vaslui. Politistia face cercetari la fata locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc accidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul “Elena Beldiman”…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, sambata, pe un fond de vanatoare din judetul Vaslui, medicii luand decizia sa il transporte de la Barlad, la Spitalul „Sfanta Maria” din Iasi, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un copil în vârsta de 13 ani a fost ranit grav, sâmbata, pe un fond de vânatoare din judetul Vaslui, medicii luând decizia sa îl transporte de la Bârlad, la Spitalul

- Meteorologii au emis, vineri seara, atentionari cod galben de ceata, valabile pentru opt judete, sapte fiind din zona Moldovei.Se afla sub cod galben de ceata judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt, Bacau, Vaslui, Galati. Atentionarile sunt valabile pana la ora 23 si se manifesta inclusiv…

- “Daca totul se va derula conform proiectelor pe care le avem in vedere, varianta va deveni o strada de incinta, nu va mai avea statut de strada marginala, dar va fi in continuare artera pe care se va desfașura traficul greu. In zona variantei se va deschide un nou supermarket, se vor amenaja un bazar…

- Cod galben de ceața in Vrancea și alte trei județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, atentionari Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din judetele Vrancea, Bacau si Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore. Astfel, de la…

- Trofeul Carpați 2018 la handbal masculin. Tricolorii intra rapid in cantonament la Calarași, chiar in prima zi din an și vor incepe antrenamentele. Lotul convocat de Xavi Pascual pentru stagiul de pregatire de la Calarași (1-4 ianuarie): Portari: Alexandru Bucataru (Minaur Baia Mare), Daniel Bobeica…

- COINCIDENTE…In ultima perioada, pe raza municipiului Vaslui au avut loc doua incendii de proportii pentru stingerea carora pompierii au fost nevoiti sa gaseasca alternative. Mai exact, si in cazul incendiului de la Leguvas, dar si in cel de zilele trecute de la fabrica din Zona Industriala, militarii…

- Imaginile au fost publicate de un barbat pe contul sau de Facebook. Se pare ca șoferita mașinii a fost gasita dupa aproape 15 minute. Dupa incident, mocanita si-a continuat drumul. Vezi si: Accident in Vaslui. O soferita beata a lovit cinci masini GALERIE FOTO

- Sala Polivalenta din municipiul de pe Barzava a gazduit in aceasta saptamana turneul final al Trofeului Gheorghe Ola la fotbal pe teren redus pentru copii nascuți in anul 2008, dar și mai mici. Meritul de a avea acest turneu la Reșița se datoreaza in mare masura micuților rosso-neri de la…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat genereaza creșterea taxelor și impozitelor locale in multe localitați, cu afectarea semnificativa a mediului de afaceri și a intreprinderilr mici și mijlocii, sunt de parere reprezentanții Consiliului Național al Intreprinzatorilor Privați Mici și Mijlocii…

- Circulatia feroviara este intrerupta temporar intre statiile Crasna (judetul Iasi) si Banca (judetul Vaslui), dupa ce trenul IR 1863-2 Galati - Iasi a intrat in coliziune cu un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata de la km 316+700, semnalizata cu indicator rutier, informeaza, vineri, Compania…