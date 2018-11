Stiri pe aceeasi tema

- ULTIMA ORA… Magistrații Tribunalului Vaslui au dat sentința in dosarul in care mai mulți vameși din Vama Albița au fost trimiși in judecata pentru fapte de corupție. Instanța a decis condamnarea acestora la inchisoare cu suspendare pentru luare de mita. Și asta in condițiile in care anchetatorii nu…

- PENAL…Activitatea infractionala a ieseanului Ion Anton nu se opreste doar la contrabanda cu tigari. Pe numele acestuia, la Judecatoria Vaslui exista inca un dosar penal pentru marturie mincinoasa. Mai exact, Anton a fost folosit de procurori pentru a-i infunda pe vamesii trimisi in judecata pentru luare…

- DECIZIE….Luat de la capat, in ianuarie, anul acesta, dupa patru ani de judecata, dosarul vamesilor a ajuns, in sfarsit, la final. Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis pronuntarea in acest controversat proces la sfarsitul lunii octombrie. In acest dosar vamesii au fost trimisi in judecata pentru…

- La aproape patru luni de la pronuntarea sentintei, judecatorii Curtii de Apel Iasi au motivat hotararea prin care au dispus condamnarea definitiva la 16 ani de inchisoare a ginerelui regelui asfaltului din Vaslui, acuzat de crima.

- Lumea showbizului din Romania a fost șocata vara aceasta, dupa ce s-a aflat ca Elis Armeanca, Raluca Badulescu, Razvan Ciobanu, Oreste, dar și alte vedete au mers la DIICOT, unde au dat declarații intr-un dosar de trafic și consum de droguri. La trei luni de cand informațiile explozive au fost facute…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, miercuri, contestatia lui Liviu Dragnea la sechestrul pe avere dispus de DNA in dosarul Tel Drum, astfel ca presedintele PSD ramane cu masura asiguratorie.

- Primul termen in apelul din dosarul angajarilor fictive de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, care ar fi trebuit sa aiba loc luni la Curtea Suprema, a fost amanat pana pe 5 noiembrie.

- La aproape trei luni de la incidentul grav care a avut loc la Vama Arad, unde un paznic a fost ucis de poarta metalica de la intrarea in curtea instituției, care s-a prabușit peste el, autoritațile nu au reușit sa faca lumina in acest caz. Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Munca ne-au…