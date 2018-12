Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Alba a continuat luni, 17 decembrie, cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei ce a avut loc in 10 mai 2018, in parcarea unui local din Sebes. La acest termen da dat declaratie, in calitate de martor, sotia victimei.

- Un nou termen in procesul crimei care a zguduit Sebeșul in urma cu cu aproape 7 luni a avut loc, luni, 17 decembrie, la Tribunalul Alba. Soția barbatului ucis cu o lovitura de cuțit in piept, in fața unei cafenele din Sebeș, a fost audiata in calitate de martor. In fața magistraților, tanara femeie…

- Tribunalul Alba a continuat luni, 19 noiembrie 2018, cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din parcarea unui local din municipiul Sebes, fapta savarsita in 16 mai 2018. Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis in judecata pentru infractiunea de omor, victima acestuia fiind un tanar de 32…

- Doi martori audiați la Tribunalul Alba • Dezvaluiri in dosarul crimei din parcarea localului Fresko Kafe din Sebeș: Stancu Valer ar dori sa ”ii execute” pe Bercuciu Adrian și pe fratele acestuia, pentru ca ”i-au stricat cheful”, fara, insa, sa se gandeasca ca se poate ajunge la o fapta de omor. Tribunalul…

- Inculpatul Stancu Valer (38 ani) a fost trimis in judecata pentru infractiunea de omor, victima acestuia fiind un tanar de 32 de ani (Bercuciu Adrian Alin). Procesul a inceput prin neintroducerea in cauza a succesorilor victimei, decizie luata in faza de camera preliminara la Curtea de Apel, dupa ce,…

- Proces tensionat in cazul crimei din parcarea unui local din Sebeș. Daune morale de 500.000 de euro si agravarea infractiunii, solicitate de rudele victime. Tribunalul Alba a demarat cercetarea judecatoreasca in cauza privind crima din parcarea unui local din municipiul Sebes, fapta savarsita in 16…

- Incepe procesul crimei de la Fresko Cafe din Sebeș. Un prim termen de judecata a fost fixat la Tribunalul Alba și prima ședința va avea loc in data de 22 octombrie. Acțiunea a fost inregistrata in data de 6 iulie 2018. In urma cercetarilor efectuate, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Alba,…

- Incepe judecarea dosarului privind CRIMA de la terasa Fresko din Sebeș. Curtea de Apel a stabilit definitiv legalitatea sesizarii instanței. Tribunalul Alba poate sa inceapa procesul in dosarul de omor in care a fost trimis in judecata inculpatul Stancu Valer, autor al crimei ce a avut loc in 16 mai…