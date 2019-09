Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au avertizat, duminica Statele Unite ca decizia de anulare a negocierilor de pace va duce la pierderi omenești uriașe in randul americanilor. „Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtator de cuvant al gruparii radicale…

- Donald Trump pune capat brusc negocierilor de pace cu talibanii, dupa atacul terorist de joi de la Kabul, in care a fost ucis si un soldat american. In acelasi atac, soldat cu 12 morti, a murit si un militar roman. In ciuda acestui lucru, decizia este surprinzatoare, pentru ca existau sansele incheierii…

- Aceasta firma privata de securitate asigura, alaturi de fortele afgane, protectia complexului Green Village din capitala Afganistanului, Kabul, care a fost recent tinta unor atacuri sangeroase ale talibanilor.

- Informațiile in urma atacului vin sa confirme ipoteza ca vizați au fost cei de la paza, pentru ca-n cele din urma sa fie vulnerabilizat Guvernul, cartierul fiind unul vulnerabil. Manevra talibanilor este sa plaseze o mașina aproape de zidul de protecție, o detoneaza, fac o gaura in zid, apoi…

- Cel putin 16 persoane, printre care si un roman, au fost ucise si peste 100 au fost ranite, dupa o explozie a unei masini-capcana, urmata de un asalt cu arme de foc, in centrul capitalei Afganistanului, Kabul, acesta fiind al treilea atac revendicat de talibani in tot atatea zile.

- Acordul, convenit dupa luni de zile de negocieri cu reprezentantii miscarii insurgentilor, trebuie sa fie aprobat de presedintele american Donald Trump inainte de a fi semnat, a declarat Khalilzad intr-un interviu acordat televiziunii Tolo News. “Am ajuns la un acord de principiu” a spus Khalilzad.Presedintele…

- Alte circa 120 de persoane au fost ranite in atac, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului de Interne afgan, Nasrat Rahimi, citat in comunicat.Potrivit lui Rahimi, toate victime sunt afgani civili si angajati ai taberei, care gazduieste contractori straini si organizatii non-guvernamentale.Cinci…

- Talibanii au revendicat atacul, care intervine in contextul in care SUA si miscarea THE Taliban s-au angajat in convorbiri pentru incheierea conflictului de lunga durata.Doua eleve se afla printre ranitii in atac, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Nasrat Rahimi.…