Martor cheie în Dosarul Sarkozy, extrădat în Franța Tribunalul londonez din Westminster a ordonat marti extradarea in Franta a omului de afaceri Alexandre Djouhri, personaj-cheie in ancheta autoritatilor franceze cu privire la presupusa finantare de catre Libia a campaniei prezidentiale a lui Nicolas Sarkozy in 2007, relateaza AFP. Djouhri a anunțat ca va contesta in apel decizia de extradare, pentru care are la dispozitie un termen de sapte zile. "Mi-au intins o capcana judiciara, nu este vorba de fuga. Am o resedinta, traiesc in Elvetia, imi platesc impozitele. Mi-au intins o cursa ca sa ma aresteze aici", a declarat el presei inaintea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

