Mărțișoare 2019. Inedit. Dulceață de papaya cu aur comestibil Martisoarele au fost puse deja in vanzare de catre preotul Ioan-Doru Iagaru, iar dulceața a fost facuta de catre soția sa. ”Martisorul din anul acesta va fi o surpriza care speram sa ne ajute sa ne onoram promisiunea de a finaliza montarea de linoleum antibacterian in toata sectia de Neonatologie a Spitalului Municipal Caracal”, susține preotul pe pagina sa de Facebook. De cați bani este nevoie De cați bani este nevoie Targul se desfasoara in aceasta saptamana, zilnic, pe holul principal al Spitalului Caracal. Au fost vandute deja 12 din cele 100 de borcane cu dulceata cu aur. Daca vor fi vandute… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Martisoare unicat - dulceata de papaya cu aur comestibil - sunt puse in vanzare la un targ caritabil organizat de preotul Ioan-Doru Iagaru, din Caracal, cu scopul de a monta linoleum antibacterian in toata Sectia neonatologie a spitalului din orasul sau. Targul se desfasoara in aceasta saptamana, zilnic,…

- Ioan Doru Iagaru, preot paroh al bisericii din curtea Spitalului Municipal Caracal, a pus la cale o noua campanie de Martisor: vinde dulceata, iar banii ii va folosi pentru renovarea sectiei de Neonatologie a spitalului

- Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, este cercetat penal. Pe numele acestuia a fost inregistrat un dosar la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), dupa o plangere depusa pe lu-ju.ro, Lumea Justiției. Secția pentru investigarea infracțunilor din justiție…

- Preotul Chris Terhes, cunoscut publicului pentru pozițiile foarte virulente impotriva lui Kovesi, a postat pe pagina sa de socializare un comentariu cu privire la situația in care se afla fost șefa a DNA, afirmand ca „daca n-a facut nimic nu are de ce sa se teama”.„Kovesi insasi a iesit pe…

- „Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc)…

- "Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri…

- Ilan Laufer afirma ca se simte "onorat si mandru" de calitatea de consilier onorific ce i-a fost acordata de premierul Viorica Dancila si adauga ca-si va folosi toata experienta acumulata in functiile publice detinute anterior pentru a fi alaturi de echipa guvernamentala. "Ma simt onorat si…