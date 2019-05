Stiri pe aceeasi tema

- La Blaj, Papa Francisc va beatifica șapte episcopi greco-catolici care au murit in inchisorile comuniste. In decretul autorizat de catre Papa, la 19 martie, se spune ca cei șapte episcopi greco-catolici martiri „au fost uciși din ura fața de credința” – odium fidei. L-am invitat pe episcopul greco-catolic…

- Duminica, 2 iunie, la Blaj, Papa Francisc va beatifica, in timpul vizitei in Romania, șapte episcopi greco-catolici, “care au preferat moartea in locul tradarii credinței”, printre aceștia fiind și episcopul Ioan Suciu, ce s-a stins din viața in 1953, in Penitenciarul din Sighetu Marmației. In aceasta…

- Vizita lui Papa Francisc in Romania a fost pusa la punct pana in ultimul detaliu și a inceput deja distribuirea biletelor gratuite pentru evenimentul „Papa la București”, atat in format tiparit, cat și electronic.

- Moartea designerului Razvan Ciobanu schimba legea! Autoritatile se declara ingrijorate de numarul tot mai mare de consumatori de droguri si cer masuri drastice pentru a opri traficul si consumul de droguri.

- Incepand cu data de 22 aprilie, Primaria Municipiului Blaj va oferi bilete gratuite de acces pentru blajenii care doresc sa participe la Sfanta Liturghie oficiata de Papa Francisc pe Campia Libertații din Blaj, care se va desfașura pe 2 iunie 2019. Acestea vor fi disponibile la Centrul de Informare…

- Credinciosii care doresc sa asiste la slujba prezidata de Papa Francisc la Catedrala romano-catolica Sfantul Iosif din Bucuresti, in data de 31 mai 2019, se pot inscrie online pe site-ul inscrieri.papalabucuresti.ro. Potrivit organizatorilor sunt doar 100 de locuri disponibile in interiorul catedralei,…

- Episcopii Valeriu Traian Frentiu, Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Tito Livio Chinezu, Ioan Balan, Alexandru Rusu si Iuliu Hossu au fost recunoscuti "ucisi in ura fata de credinta" in perioada 1950-1970, in timpul ocupatiei sovietice a Romaniei si regimului lui Nicolae Ceausescu. Ei au fost arestati si incarcerati…

- Papa Francisc a autorizat marti, 19 martie, promulgarea decretului care va permite beatificarea la Blaj, in 2 iunie 2019, a sapte episcopi greco-catolici care au murit sau care au suferit in inchisorile comuniste.