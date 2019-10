Martin Scorsese declanşează polemică la Hollywood după ce a spus că filmele Marvel "nu sunt cinema" Regizorul Martin Scorsese a declansat vineri polemica la Hollywood dupa ce a declarat ca, în opinia sa, filmele cu supereroi precum cele produse de studiourile Marvel &"nu sunt cinema&", ci îl duc cu gândul mai degraba la un &"parc de distractii&", relateaza Agerpres.



&"Nu le urmaresc. Am încercat, sa stiti. Dar nu sunt cinema&", a declarat cineastul în vârsta de 76 de ani reporterului revistei britanice ''Empire'', care l-a întrebat daca a urmarit vreodata filme din universul cinematic Marvel.



&"Sincer, asa bine realizate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat", a spus De Niro, in legatura cu procedura de suspendare anuntata de Nancy Pelosi, in urma cu cateva zile. "E așa un vagabond. Ii murdarește pe toți cei din jurul lui", a spus Robert De Niro despre Donald Trump, la premiera celui…

- "E așa un golan" (low life), a spus Robert De Niro despre președintele american Donald Trump la premiera celui mai recent film regizat de Martin Scorsese. "Ii murdarește pe toți cei din jurul sau", a declarat de Niro. "Tipul asta e dezonorant", a comentat De Niro, "Nu are consistența, nu are…

- Actorul Robert De Niro și-a aratat disprețul pentru Donald Trump și cu ocazia premierei peliculei ”The Irishman” la New York: ”Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat”, a spus actorul citat de platforma Variety, conform Mediafax.”E așa un golan” (low life), a spus…

- Urmatorul film al regizorului Martin Scorsese, ''The Irishman'', cu legendarul duo Robert De Niro - Al Pacino in distributie, va avea parte de o lansare limitata in cinematografele americane inainte de a fi difuzat pe platforma Netflix, care a produs acest lungmetraj, informeaza AFP.…

- Iți era dor de ceva acțiune demna de marile clanuri mafiote? Ei bine, regizorul Martin Scorsese ți-a pregatit o surpriza de zile mari pentru toamna asta, ”The Irishman”! Filmul produs de Netflix a fost anunțat ca cel mai scump proiect din cariera lui Scorsese, un buget de 200 de milioane de dolari.…

- Mafia cu practicile sale violente revine pe marile ecrane cu ajutorul reprezentantilor sai de seama precum Martin Scorsese, Robert de Niro si Al Pacino, in trailer-ul lansat miercuri de Netflix al lungmetrajului...

- Primele imagini din cel mai nou film regizat de Martin Scorsese, „Irlandezul: Asasinul mafiei/The Irishman“, cu actorii Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci in distributie, au fost lansate miercuri, 31 iulie, de Netflix.

- Netflix a lansat, miercuri, trailer-ul celui mai nou film al lui Martin Scorsese, "The Irishman". Din distribuția lungmetrajului fac parte unii dintre cei mai apreciați actori: Robert De Niro, Al Pacino si Joe Pesci. De asemenea, in filmul care a avut un buget de peste 140 de milioane de dolari apar…