Stiri pe aceeasi tema

- Seful Diviziei de produse si marketing al Mercedes-Benz Korea, Martin Schulz, va prelua de la 1 iunie functia de director general al Mercedes-Benz Romania, a anuntat, luni, compania, intr-un comunicat. Schulz, în vârstă de 45 de ani, îl va înlocui pe Philipp Hagenburger,…

- Martin Schulz (45 de ani), in prezent Head of Product & Marketing in cadrul Mercedes-Benz Korea, va prelua functia de CEO al Mercedes-Benz Romania de la predecesorul sau, Philipp Hagenburger, incepand cu 1 iunie 2019.

- Seful Diviziei de produse si marketing al Mercedes-Benz Korea, Martin Schulz, va prelua de la 1 iunie functia de director general al Mercedes-Benz Romania, a anuntat, luni, compania, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Schulz, in varsta de 45 de ani, il va inlocui pe Philipp Hagenburger,…

- Robert Negoița (PSD) ii critica in termeni duri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, și pe Viorica Dancila.Citește și: Robert Negoița, atac EXPLOZIV la Liviu Dragnea: un mod TICALOS de a conduce trebuie sancționat „Direcția in care se indreapta PSD e profund greșita, nu de ieri sau azi, ci…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen, a votat intr-o secție amenajata la Școala Gimnaziala nr. 4 din Sibiu, pentru „o Romanie europeana și pentru justiție independenta”. Carmen Iohannis a mers la urne singura, in condițiile in care președintele a votat in Capitala, conform Mediafax.Citește…

- Surpriza de proporții! Viorica Dancila nu va boicota referendumul. Premierul a spus ca duminica va vota atat la alegerile europarlamentare cat si la referendumul cerut de presedintele Klaus Iohannis.

- Consilier al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer a fost ales intr-o noua funcție-cheie! Inscris in PSD, fostul ministru este noul președinte al PSD, organizația SUA.”Ilan Laufer, un politician cu experiența, care a deținut funcția de ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat…

- Lia Olguța Vasilescu este noul consilier onorific al premierului Viorica Dancila pe probleme de infrastructura. Vasilescu, refuzata de Klaus Iohannis pentru Dezvoltare și Transporturi, spune ca a rezolvat, din noua funcție, o prima problema pentru autostrada Craiova - Pitești.”Dupa refuzurile…