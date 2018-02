Stiri pe aceeasi tema

- Martin Schulz si-a anuntat marti seara plecarea imediata de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) german, aflat in criza, insa inlocuitoarea sa desemnata, Andrea Nahles, va fi nevoita sa aiba rabdare sa-i ia locul, din cauza unei fronde interne, scrie AFP.

- Cei 464.000 de membri ai SPD urmeaza sa transeze prin vot si disputa interna din partid privind participarea la o noua coalitie cu crestin-democratii condusi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. A renunțat la postul de ministru de externe Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului…

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin...

- Biroul executiv al Partidului Social Democrat (SPD) din Germania se intalneste marti si este de asteptat sa o numeasca pe Andrea Nahles ca prima femeie presedinte a formatiunii, dupa ce Martin Schulz a demisionat in contextul tulburarilor din partid privind noul acord de coalitie cu conservatorii,…

- Un important lider al aripii conservatoare a Partidului Social-Democrat german (SPD), Johannes Kahrs, a facut apel vineri ca Sigmar Gabriel sa ramana ministru de externe, dupa ce Martin Schulz a renuntat la functia de sef al diplomatiei germane intr-un viitor executiv condus de Angela Merkel, relateaza…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a anuntat vineri, dupa critici intense, ca renunta la ocuparea unei functii in viitorul guvern condus de cancelarul Angela Merkel, informeaza publicatia Die Welt.

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Expertii trag SEMNALUL DE…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, generand un nou episod in incurcatura politica din Germania, relateaza AFP.

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa. "Renunt la intrarea…

- Liderul Jusos (abrevierea numelui organizatiei de tineret a SPD), Kevin Kuehnert, urmeaza sa lanseze vineri dupa-amiaza, in orasul Leipzig (estul Germaniei), o campanie in care le va solicita celor aproximativ 464.000 de membri ai formatiunii politice sa respinga acordul incheiat cu conservatorii. Membrii…

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima data in absenta ministrului german de externe, noteaza joi dpa. Actualul detinator al portofoliului,…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza sa ocupe…

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel…

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea sa Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel a declarat…

- Conservatorii Angelei Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) au incheiat, miercuri, un acord de guvernare, negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formarii unui guvern. Liderul SPD, Martin Schulz, si-a anuntat demisia de la conducerea social-democratilor,…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Așadar, Martin Schulz a anuntat, miercuri seara, ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Guvern Germania Schulz, fost presedinte…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Negocierile pentru formarea unei coalitii de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democrati erau in curs miercuri dimineata devreme, in pofida unei nopti de discutii in vederea depasirii celor patru luni de impas politic la Berlin, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania (SPD), a declarat, luni, ca este sceptic in privinta incheierii rapide a negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, social-democratul Frans Timmermans, a declarat luni ca 'intelege' ezitarile Partidului Social-Democrat german (SPD) fata de formarea unei coalitii guvernamentale alaturi de conservatorii cancelarului Angela Merkel, dar a estimat ca este 'foarte dificil' ca…

- Premierul italian Paolo Gentiloni a salutat vineri proiectul de acord guvernamental pentru crearea unei coalitii intre conservatorii cancelarului german Angela Merkel si social democratii lui Martin Schulz, relateaza DPA. 'Acordul intre Merkel si Schulz pune bazele pentru o coalitie…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu responsabilii Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor pentru a incerca sa formeze un guvern, care se anunta complicate, relateaza AFP. Aceasta prima reuniune din noul an a vizat sa defineasca…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Un barbat a intrat intenționat cu mașina in sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin. El a fost arestat de autoritați, fiind ranit in urma incidentului. In timpul audierilor, barbatul a spus ca intenționa sa se sinucida, relateaza BBC News. Barbatul in varsta de 58 de ani a fost singura persoana…

- Un sofer a intrat cu masina în mod deliberat în sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin duminica seara, dupa care a spus politiei ca a vrut sa se sinucida, informeaza luni dpa. Barbatul, în vârsta de 58 de ani, a suferit rani minore în accident…

- Social-democratii germani au aprobat vineri deschiderea discutiilor exploratorii cu conservatorii condusi de Angela Merkel in vederea formarii unui guvern, mentinand insa un ton foarte prudent, scrie AFP.

- Conducerea Partidului Social Democrat german (SPD) a aprobat vineri initierea discutiilor exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel in legatura cu posibilitatea constituirii unui guvern, o decizie care da sperante pentru incheierea impasului politic in care se afla tara cu cea mai…

- Printre cei care se pronunța impotriva unei apropieri cu conservatorii, in incercarea de a pune pe picioare un guvern, se numara și Bjorn Steinborn, militant de aproape trei decenii intr-o filiala berlineza a Partidului Social-Democrat (SPD).'Sunt impotriva marii coaliții, pentru ca nu…

- #NoGroKo! (Nu 'marii coaliții'): cu acest hashtag imprimat pe tricouri, pe sacoșe din panza și pliante, militanți social-democrați iși manifesta opoziția pentru o noua alianța guvernamentala cu formațiunea conservatoare a cancelarului german Angela Merkel, relateaza marți AFP. Printre cei…

- Votul delegaților la congres le da unda verde liderilor formațiunii sa discute cu blocul Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala (CDU/CSU) opțiuni printre care se regasesc reinnoirea 'marii coaliții', o cooperare informala sau un acord formal prin care social-democrații sa susțina un guvern…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu s-a aratat prea incintata, joi, de propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pina in anul 2025 UE sa devina un fel de Statele Unite ale Europei, informeaza Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu s-a aratat prea incantata, joi, de propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 UE sa devina un fel de Statele Unite ale Europei, informeaza Agerpres.

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbrațișat joi propunerea liderului social-democraților germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de 'Statele Unite ale Europei', șefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- Un lider cheie al conservatorilor cancelarului german Angela Merkel - Horst Seehofer, care conduce Uniunea Creștin-Sociala (CSU), ramura bavareza a Uniunii Creștin-Democrate (CDU), - a respins o cerere a Partidului Social-Democrat (SPD) de a permite reintregirea familiala in cazul refugiaților, demers…

- Dupa intalnirea in trei in fata presedintelui german Franc-Walter Steinmeier, presedintele social-democratilor, Martin Schulz, cancelarul Angela Merkel si liderul CSU, partenerul bavarez al crestin democratilor, Horst Seehofer, se propaga semnale clare in directia relansarii negocierilor pentru o mare…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Negocierile purtate de formațiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata, în vederea formarii unei coaliții guvernamentale cu Partidul Democraților Liberi și Partidul Verzilor a eșuat, cancelarul recunoscându-și înfrângerea. Presedintele Germaniei, Frank-Walter…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea unei noi mari coaliții, a relatat vineri cotidianul german…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat (SPD) a declarat vineri, intr-un interviu acordat revistei Der Spiegel, ca Germania trebuie sa-și schimbe politica fața de Europa, in condițiile in care o sursa din partid a declarat ca social-democrații vor purta negocieri cu conservatorii cancelarului…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei euro, transmite…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat vineri ca din 'responsabilitate' fața de Germania și Europa a decis sa dea curs apelului președintelui Germaniei, Frank Walter Steinmeier, de a dialoga cu cancelarul conservator Angela Merkel, dar a promis ca, daca in final va accepta…

- Conducerea Partidului Social-Democrat german s-a declarat vineri deschisa la discutii in incercarea de a scoate tara din criza politica actuala, renuntand la opozitia fata de ideea unei noi aliante la guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "SPD…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit, joi seara, pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de Die Welt. Martin Schulz,…

- Liderii Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania s-au reunit joi seara pentru a analiza posibilitatea prelungirii coalitiei guvernamentale cu formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), afirma surse politice de la Berlin citate de publicatia Die Welt. …