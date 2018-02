Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, Martin Schulz, a anuntat vineri ca renunta sa mai devina ministru de externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel, cel mai nou episod al turbulentelor politice din aceasta tara, relateaza agentiile internationale de presa. "Renunt la intrarea…

- Liderul Jusos (abrevierea numelui organizatiei de tineret a SPD), Kevin Kuehnert, urmeaza sa lanseze vineri dupa-amiaza, in orasul Leipzig (estul Germaniei), o campanie in care le va solicita celor aproximativ 464.000 de membri ai formatiunii politice sa respinga acordul incheiat cu conservatorii. Membrii…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Conferinta pe teme de securitate de la Munchen, unul din cele mai mari forumuri anuale in domeniul relatiilor internationale, ce va avea loc intre 16 si 18 februarie, se va desfasura pentru prima data in absenta ministrului german de externe, noteaza joi dpa. Actualul detinator al portofoliului,…

- Angela Merkel a ajuns la un acord cu social democrații pentru formarea guvernului. Dupa mai bine de patru luni de la alegerile parlamentare, timp in care Merkel nu a reușit sa coaguleze o alta...

- Acordul de guvernare este supus aprobarii membrilor SPD, iar multi dintre acestia se tem ca o noua coalitie cu Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Social Democrata (CDU/CSU) ar putea face rau partidului lor, noteaza BBC. Intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, cancelarul Angela Merkel…

- Conservatorii Angelei Merkel si Partidul Social Democrat (SPD) au incheiat, miercuri, un acord de guvernare, negociatorii convenind asupra impartirii ministerelor cheie, una dintre ultimele obstacole din calea formarii unui guvern. Liderul SPD, Martin Schulz, si-a anuntat demisia de la conducerea social-democratilor,…

- Martin Schulz va deveni ministrul de Externe și demisioneaza de la șefia SPD dupa ce formațiunea politica pe care o conduce și conservatorii Angelei Merkle au ajuns la un acord și au fosrmat o coaliție care va conduce Germania pentru urmatorii patru ani. Martin Schulz, liderul social-democraților germani…

- Cancelarul conservator german, Angela Merkel, si-a exprimat miercuri satisfactia in legatura cu acordul sau de coalitie cu social-democratii, estimand ca lumea si Germania asteptau un astfel de guvern ''stabil'', pentru iesirea din impas - ce dura de patru luni - a celei mai mari puteri europene,…

- Liderul Partidului Social Democrat german (SPD), Martin Schulz, va demisiona de la conducerea formatiunii, urmand sa fie inlocuit de Andrea Nahles, sefa grupului social-democrat din Bundestag, au declarat miercuri surse din cadrul partidului, citate de dpa.Martin Schulz va prelua postul de…

- Martin Schulz va prelua postul de ministru de externe in guvernul pe care SPD il va forma impreuna cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, in urma acordului convenit miercuri dupa negocieri maraton. Schulz, in varsta de 62 de ani, fost presedinte al Parlamentului European, exclusese…

- Angela Merkel si partidul sau crestin-democrat au ajuns la un acord cu social-democratii pentru formarea unui nou guvern de coalitie, dupa negocieri care au durat peste 4 luni. Negociatorii partidului Angelei Merkel, (crestin-democratii CDU) si cei ai social-democratilor (SPD) au ajuns la un acord pentru…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel și socialiștii germani conduși de Martin Schulz au ajuns la un consens pentru formarea unui guvern de coaliție, scrie BBC News. Acest pas ar insemna incheierea crizei politice prin care trece Germania in ultimele luni. Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga…

- Blocul conservator condus de Angela Merkel si social-democratii condusi de Martin Schulz au ajuns, miercuri dimineata, la un acord cu privire la formarea unui guvern de coalitie, dupa mai bine de patru luni de la alegerile legislative federale din Germania, in urma carora nicio formatiune politica nu…

- Viitorul prim-ministru al Italiei ar trebui sa fie Antonio Tajani, actualul presedinte al Parlamentului European, a declarat joi fostul premier italian Silvio Berlusconi, citat de DPA, informeaza agerpres.ro. Berlusconi conduce o alianta conservatoare aflata in fruntea sondajelor de opinie…

- Exporturile de arme ale Germaniei au crescut semnificativ in ultimii patru ani sub guvernul de mare coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, livrarile spre tarile din afara NATO si UE fiind cu aproape jumatate mai mari comparativ cu perioada precedentei administratii, relateaza DPA. …

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern. Votul favorabil a fost obținut cu o majoritate la limita, potrivit Bloomberg. Anterior, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul…

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- Liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul sau duminica sa dea ''unda verde'' negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, relateaza agentia Reuters. ''SPD trebuie - si va fi - vizibil,…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Sustinerea pentru Partidul Social-Democrat german (SPD) a ajuns la un nou record negativ, sporind presiunea asupra liderului formatiunii, Martin Schulz, care incearca sa-i convinga pe social-democrati sa renunte la ezitari si sa se alature cancelarului conservator Angela Merkel intr-un nou guvern…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- "Eu intru in discutiile care se deschid cu optimism, chiar daca sunt constienta de imensa munca ce ne asteapta", a declarat cancelarul la Berlin, la deschiderea unei sesiuni maraton de negocieri de cinci zile intre familia sa politica conservatoare si social-democratii SPD. "Cred ca putem…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

- Printre cei care se pronunța impotriva unei apropieri cu conservatorii, in incercarea de a pune pe picioare un guvern, se numara și Bjorn Steinborn, militant de aproape trei decenii intr-o filiala berlineza a Partidului Social-Democrat (SPD).'Sunt impotriva marii coaliții, pentru ca nu…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide si lideri europeni, printre care si presedintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Conducerea Partidului Social Democrat (SPD) din Germania a decis in unanimitate deschiderea negocierilor cu conservatorii cancelarului Angela Merkel privind formarea unui nou guvern de coaliție, toate opțiunile fiind pe masa discuțiilor, a declarat luni un oficial de top al SPD. Conform unui…

- Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat (SPD) din Germania, a acceptat initierea negocierilor cu partidul cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), in scopul formarii unei noi coalitii guvernamentale, afirma surse politice de la Berlin. - continua -

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel, aliatul ei bavarez Horst Seehofer si liderul social-democrat Martin Schulz au convenit intr-o reuniune, joi seara, sa incepa negocieri in vederea iesirii din criza politica de dupa alegeri, a anuntat vineri un reprezentant al unuia dintre partide, relateaza…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, care ar urma sa inceapa negocieri cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei coaliții guvernamentale la Berlin, a declarat miercuri ca Europa are nevoie de un ministru de finanțe și de un buget al zonei

- Partidul Social-Democrat din Germania (SPD, de centru-dreapta) a acuzat-o marți pe Angela Merkel, cancelarul federal conservator, de faptul ca le-a inșelat increderea in timpul unui vot care a avut loc cu o zi inainte in cadrul UE, otravind astfel atmosfera dintre cele doua parți in ajunul negocierilor…

- Negocierile pentru noul guvern al Germaniei sint in continuare blocate, la doua luni dupa alegeri. Angela Merkel este somata de partidul sau conservator sa formeze o noua mare coalitie cu social democratii, precum cea din ultimii patru ani. O reuniune a conducerii formatiunii a decis, dupa patru ore…

- O coalitie intre conservatori si social-democrati ar fi cea mai buna optiune pentru Germania, fiind agreata chiar de cancelarul german Angela Merkel, care a semnalat ca este pregatita sa poarte discutii. "O alianta intre conservatori si SPD este cea mai buna optiune pentru Germania, mai buna in orice…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va avea saptamana viitoare o intalnire comuna cu cancelarul Angela Merkel (CDU), cu liderul SPD, Martin Schulz, și cu șeful CSU, Horst Seehofer, in speranța ca va deschide calea pentru o noua ''mare coaliție'', potrivit președinției germane, relateaza…

- "SPD este convins ca trebuie discutat. SPD nu este inchis la discuții", a declarat in noaptea de joi spre vineri secretarul general al formațiunii, Hubertus Heil, dupa o reuniunea de opt ore a liderilor social-democrați, sub conducerea președintelui Martin Schulz. Pana acum, Martin Schulz…

- Social-democrații germani nu sunt dispuși sa se alature conservatorilor cancelarului Angela Merkel intr-o noua 'mare coaliție', dupa recentul eșec al negocierilor tripartite pentru formarea noului guvern de la Berlin, releva un document intern al Partidului Social-Democrat german (SPD), transmite…