Martin Jensen si James Arthur lanseaza piesa „Nobody”

Stiri pe aceeasi tema

- Andrea Bocelli si Ed Sheeran, pe care putem deja sa ii consideram prieteni apropiati, lanseaza clipul duetului emtionant, “Amo Soltanto Te”. Clipul surprinde dragostea inocenta si timpurie, traita in clip de cei 2 copii, care interpreteaza variantele tinere ale celor doi artisti, Bocelli si Ed Sheeran.…

- Cantareata americana Pink va lansa „Hurts 2B Human”, al optulea album de studio, in luna aprilie. Pink a lansat miercuri primul single de pe acest album, „Walk Me Home”. Piesa este scrisa de Nate Reuss (solistul trupei Fun.), Scott Harris si Pink, produsa de Peter Thomas si Kyle Moorman, informeaza…

- Zedd si Katy Perry ne invata o lectie importanta odata cu neasteptata lansare a single-ului „365″ – dragostea este raspunsul tuturor intrebarilor ce macina constiinta, iar viata in lipsa ei nu are niciun farmec. Optimismul si bucuria sunt elementele principale ce alimenteaza ritmul molipsitor al acestei…

- Anul 2018 pentru Maggie Rogers a fost de pomina. Artista a reusit sa stranga in palmaresul sau o serie importanta de nominalizari, printre care se numara si YouTube Artist On The Rise 2019. si Twitter Music #ArtistToFollow. Totodata, single-ul numarul 1 in topul Billboard Alternative Songs al lui Maggie,…

- Bryan Adams isi surprinde fanii cu o veste incredibila, anuntand lansarea unui nou album „Shine A Light”, care este deja disponibil pentru precomanda. Noul material semnat Bryan Adams va putea fi disponibil pe toate platformele digitale incepand cu 1 martie. Titlul albumului este si titlul single-ului…

- Rapper-ul de doar 26 de ani, Rich the Kid, a lansat in urma cu o luna piesa “Splashin”, care inevitabil a devenit piesa de rezistenta a playlist-urilor in timpul sarbatorilor. „Splashin” este o piesa aerata, cu un beat molipsitor, care expune toate avantajele unui stil de viata opulent. In ultima perioada,…

- 5GANG vine cu o piesa noua, „SOS”, considerata de liderul trupei, Selly (Andrei Șelaru), cea mai buna piesa a lor de pana acum. Textul poarta semnatura lui Selly, la fel și linia melodica unde a colaborat cu Quick, cel care s-a ocupat și de producția piesei. Trupa 5GANG a reușit deja o performanța greu…

- Anuel AA, cunoscut pentru combinarea genurilor trap si latino, face echipa cu Nicki Minaj si Bantu pentru a lansa „Familia”, o piesa molipsitoare, extrasa de pe coloana sonora a filmului Spider-Man: Into the Spider-Verse. Piesa este un adevarat exercitiu de echilbru intre cele mai indragite genuri muzicale…