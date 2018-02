Martin Garrix e “Happy” cu alias-ul AREA21 (videoclip oficial)

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai aclamati producatori ai noului val, Don Diablo a reusit sa-si construiasca o reputatie solida in cultura dance actuala, devenind un artist pe care e bine sa ne focusam atentia. Cu o serie de track-uri monumentale lansate in ultimii ani, producatorul olandez are un catalog impecabil…

- Mulți dintre noi avem un smartphone, chiar și de ultima generație, și mai toți știm ca micile dispozitive care ne fac viața mai ușoara inregistreaza date despre utilizatori, care ajung la giganții planetei, care se folosesc de ele. Dar ce pot, oare, sa faca? Este intrebarea legitima care apare pe buzele…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție.

- Istoria muzicii dance incepe in anii 70 cu Kraftwerk și muzica disco, dar in ultima vreme festivalurile au facut acest gen muzical sa explodeze. Cum a inceput toata distracția dance, imaginea discotecilor și mai apoi a festivalurilor masive precum Tomorrowland vor fi explorate și redate intr-un documentar…

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza Noi.md. Timp de o zi, el s-a depreciat fața de moneda americana cu peste trei bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste patru bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 15 februarie o rata de schimb de 16,7618…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Leul moldovenesc a slabit și mai mult fața de dolar și euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi, leul s-a depreciat fața de moneda americana cu 4,5 bani, iar fața de moneda unica europeana – cu peste zece bani. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 13 februarie o rata de schimb de 16,6844 lei…

- Calvin Harris, numit de unii The King of Electronic Dance Music (poate si pentru faptul ca a semnat pentru cea mai scumpa rezidenta din lume) a anuntat lansarea celui mai nou single, “Nuh ready, Nuh ready“, un slang pentru “Not Ready” piesa la care a lucrat cu PartyNextDoor. Dupa ce a cochetat cu sound-ul…

- Membrii Rudimental au facut echipa cu Macklemore si Jess Glynne pentru un brand new track, intitulat “These Days“. E despre dragoste si acel moment in care “two hearts get broke“, ceea ce nu e placut deloc. Videoclip-ul oficial este perfect realizat, vine cu o poveste si un scenariu frumos: toate fazele…

- Ilie Nastase si Brigitte Sfat s-au casatorit in iunie 2013, la Timisoara, dar formau un cuplu din 2010. Amandoi au mai fost casatoriti anterior, Ilie Nastase avand cinci copii din casniciile anterioare, iar Brigitte Sfat, doi copii. Vom reveni cu amanunte.

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Preferatul lui Alice, la #instalove, este astazi Martin Garrix. “Cel mai bun lucru pe care il poate face Martin Garrix, atunci cand pleaca in vacanța, e sa faca poze, pe care sa ni le arate și noua. Problema e ca nu știm daca dj-ul este in vacanța sau se bucura de imprejurimile in care a... View Article

- Un nou anunt important va bucura o mare parte din romani! Firmele nu vor mai plati anumite amenzi in 70 de prevederi din diferite legi si aplicate de ANAF, Inspectia Muncii, Protectia consumatorului si alte institutii ale statului.

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat ca nu exista cadrul legal…

- Site-ul de prezentare a pregatirii presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial in aceasta seara de ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Site-ul poate fi accesat la adresa romania2019.eu, iar Ministerul de Externe a lansat o campanie publica de consultare…

- Leul moldovenesc s-a intarit ușor fața de dolar, dar a slabit fața de euro, noteaza NOI.md. Timp de o zi el s-a apreciat cu peste 3 bani in raport cu moneda americana, dar s-a depreciat tot cu aproape 3 bani fața de moneda unica europeana. Astfel, Banca Naționala a Moldovei a stabilit pentru 31 ianuarie…

- Saptamina trecuta, mass-media a comunicat ca celebrul cintareț rus Dmitri Malikov a devenit tata pentru a doua oara. Dmitri și soția sa, Elena, au apelat la serviciile unei mame surogat. Moștenitorul vedetei s-a nascut intr-una dintre instituțiile medicale de elita din Sankt Petersburg. Timp de citeva…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Simona Halep e intr-o forma de zile mari și e pe cale sa dea prima lovitura in 2018. Jucatoarea romanca de tenis s-a calificat ieri in sferturi la Australian Open și o va infrunta maine, 24 ianuarie, pe Karolina Pliskova. In ziua ei libera la Melbourne, Simona a facut un antrenament oficial alaturi…

- E anul 2018 și gigantul Facebook iși face mea culpa: recunoaște, cu alte cuvinte, ca are un impact negativ asupra democrației. Directorii executivi ai Facebook au publicat pe blogul companiei ceea ce mulți spun ca va fi singura varianta de “scuze” pe care o vom vedea. “In 2016, noi cei de la Facebook…

- Ultima piesa a artistei britanice e foarte tare și a fost influențata de o campanie denumita “The Open Mic Project”. “Proud” este ”imnul oamenilor ce iși indreapta vocea catre schimbarea lucrurilor in lume”. Dupa colaborarea cu Liam Payne pentru “Fifty Shades Freed” și un album lansat cu succes in toata…

- Pentru a-și extinde compania, celebrul rapper de origine canadiana Drake le permite fanilor sai sa investeasca acțiuni in brand-ul personal Virginia Black Whiskey. In acest mod, Drake ofera fanilor sai oportunitatea de a fi o parte din marele grup de ambasadori de brand, iar pentru a putea participa,…

- Se pare ca Dua Lipa nu și-a luat deloc vacanța și incepe anul cum nu se poate mai bine. Artista britanica tocmai a lansat single-ul “IDGAF“, totul la pachet cu un super videoclip. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al doilea album al sau și ca pregatește o mulțimde de surprize pentru fani.... View…

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri privind logodna dintre Gwyneth Paltrow și producatorul de televiziune Brad Falchuk, acum totul este oficial. Cei doi au pozat impreuna pentru revista de lifestyle Goop, iar Gwyneth a facut anunțul. In interviu, Gwyneth vorbește despre temerile ei despre intimitate…

- Astazi, cand Virgin Radio Romania face 1 an de la lansare, colega Alice a lasat o inimioara pentru cel mai frumos tort, primit la radio: ” Tortul a fost adus in Virgin Tonic, de Stefania, ascultatoarea noastra care ne-a inseninat ziua de la prima ora cu un tag pe instagram. Multumim, Stefania! La multi…

- Te-ai intrebat vreodata cum arata masa de seara a oamenilor din intreaga lume? Fotojurnalista Lois Bielefeld a surprins ora cinei in 36 de familii complet diferite. Ea a pozat familii in intimitatea caminului lor și a publicat mai apoi imaginile. “Familia mea a cinat intotdeauna impreuna. Trebuia sa…

- Te-ai intrebat vreodata cum au aparut beculețele de Craciun? Ei bine, Edward Hibberd Johnson e vionvatul! Povestea instalaților de Craciun a pornit acum mai bine de 130 de ani cand inventatorul american a folosit becuri pentru impodobirea bradului, in anul 1882. Edward era prieten bun cu Thomas Edison,…

- Enrique Iglesias și Anna Kournikova sunt parinți! Fosta tenismena in varsta de 36 de ani a adus pe lume un baiat și o fata, numele lor fiind Nicholas și Lucy, confrom TMZ. Nașterea a avut loc in Statele Unite ale Americii, la Miami. Deocamdata, numele copiilor nu au fost confirmate, deoarece cuplul…

- Ancheta interna la Universitatea de Medicina Carol Davila din Capitala! Asta dupa ce cântareata de manele Carmen Serban a filmat un videoclip al ultimei sale melodii în biblioteca institutiei.

- Prietenii adevarați se suna unul pe celalalt in zilele de naștere, insa nu uita nici de rețelele de socializare. A fost ziua lui Taylor Swift miercuri, iar prietena ei Selena Gomez i-a transmis numai urari de bine și un mesaj emoționant. Asta pe Instagram, pentru ca nu știm ce și-au vorbit la telefon.…

- In doar un an de cand si-au inceput cariera muzicala, The Motans si-au obisnuit fanii cu piese originale, lansate una dupa alta. Asa se face ca artistul prezinta un nou single, „Friend Zone”, o piesa compusa de The Motans si produsa de Alex Cotoi.

- Dupa ce Poliția Capitalei a publicat pe Facebook imagini cu presupusul suspect al crimei de la metrou iar imaginile s-au viralizat, autoritațile anunța ca au reușit sa o prinda pe femeie. E vorba despre o femeie in varsta de 36 de ani care a fost identificata dupa imaginile de pe camerele de supraveghere…

- De luni este pe piața noul album Inna – ”Nirvana”. Il poți gasi exclusiv in magazinele LIDL din Romania la un preț special, de 19,99lei. ”Nirvana” are un sound pop, la compoziția și producția pieselor participand Marco&Seba (cei care au compus și produs majoritatea hit-urilor artistei), David Ciente,…

- Zeen este un nou proiect muzical romanesc din care fac parte doi baieți de care s-ar putea sa auzim mai des in urmatoarea perioada: Daniel și Mihail. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parinții au decis sa se mute in Romania, adica țara...…

- Cea de-a zecea piesa din proiectul aniversar #Smiley10 a fost lansata duminica de Smiley. „«O poveste» este despre dragoste, dragostea fata de tot ce ne inconjoara si despre cum acest sentiment te poate salva. Tot ceea ce fac este pentru si din iubire. Adevarul meu este iubirea. Atat!“, spune Smiley…

- Publicația The New York Times a realizat topul celor mai bune filme ale anului 2017, pe primle locuri clasandu-se “Dunkirk“, in regia lui Christopher Nolan, documentarul “Ex Libris: The New York Public Library” și “Faces Places” in regia lui Agnes Varda, care este deseori descrisa ca cea mai buna regizoare…

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 4. JP Cooper – She’s On My Mind 3. Camila Cabello – Havana (Audio)... View Article

- “Tapinarii” nu au idei preconcepute si, daca este cazul, stau la aceeasi masa si dau “Noroc” cu folkisti, hipsteri si rockeri. Noua melodie a trupei cuprinde versuri cu referire clara la realitatea din zilele noastre. A

- Piesa asta a aparut la finalul lunii septembrie și este inregistrata la Spinnnin`Records. E un remake dupa originalul australienilor Angus and Julia Stone – Big Jet Plane –piesa scrisa in 2010. Mathieu Koss a lucrat cu Sam Feldt, Robin Schulz, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar Alok e un DJ brazilian…

- INNA lanseaza single-ul “Nirvana” impreuna cu un videoclip regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. Piesa va fi prezenta și pe viitorul album, care poarta același nume, și care va aparea pe 11 decembrie. “Piesa ‘Nirvana‘ imi da o stare de bine, este o piesa energica, fresh, sper sa va bucure și…

- In lumea muzicii e perioada in care artiștii iși fac calculele ca sa afle cum au mers piesele și albumele lansate anul acesta. Un reper important pentru cantareții internaționali sunt ravnitele trofee Grammy, care se vor decerna pe 28 ianuarie la New York. Cu 8 nominalizari, rapperul JAY-Z conduce in…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii și a lansat doua piese, in aceeași zi. Dupa “Inima“, in colaborare cu Delia, a venit și piesa “Animal de prada“, la pachet cu un super videoclip. De curand, trupa Carla’s Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au 468.000.000 de milioane…

- ADDA lanseaza “Florea Delicata“, o piesa incarcata de emoție și de trairi puternice. Muzica și versurile sunt scrise chiar de ADDA, alaturi de Șerban Cazan și Andrei Maria Tiberiu (Smiley). “Am scris piesa asta pe bucați pentru ca am vrut sa fie perfecta. Am inceput acum 2 ani și am terminat-o acum…

- Irina Rimes a lansat piesa “Eroii pieselor noastre“, cea care inchide povestea albumului “Despre el“. “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe album, cat si in filmul “Despre el“. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel… Eroii…

- Producatorii Netflix au anunțat in weekend ca seria de succes House of Cards iși va relua in curand programul de filmari pentru cel de-al șaselea și ultimul sezon, dupa o pauza prelungita in urma scandalului uriaș in care e implicat fostul actor principal al serialului, Kevin Spacey. Compania americana…

- Voltaj și Andra au lansat vineri cel mai emoționant videoclip pentru o piesa romaneasca: ”Nu doar de ziua mea”. “Am incercat sa descriem o realitate trista, prezenta in foarte multe familii. De multe ori, din cauza problemelor financiare sau din alte motive, apar tensiuni si certuri intre parinti, dar…

- ”Rockstar” este una dintre cele mai de succes piese de acum, e cea mai cautata pe Shazam in Romania și lider in topul Billlboard Hot 100. Acum are și un videoclip. In sfarșit! Care e deja trending pe YouTube in Romania. Inspirat de filmul lui Quentin Tarantino, „Kill Bill”, nou single Malone și 21 Savage...…