Martin Garrix a fost surpriza petrecerii Armani Exchange

- Simona Halep a preferat sa mai ramana cateva zile in SUA pentru a se relaxa alaturi de echipa sa. In imaginile publicate pe contul de Instagram, sportiva apare facand sporturi nautice. Extrem de zambitoare, Simona Halep a lasat in urma rezultatul mai slab de la Miami si s-a dat cu un sky-jet.…

- Simona Halep, locul I WTA, a postat, luni, un mesaj pe retelele de socializare, in care spune "la revedere" sezonului pe hard si in care precizeaza ca urmatoarea competitie in care va evolua va fi Cupa Federatiei, in partida Romania - Elvetia, de la Cluj-Napoca, scrie news.ro.Echipa Romaniei…

- Deși se speculeaza deja de ceva vreme ca ar forma un cuplu, zvonurile cum ca Paris Jackson, singura fiica a lui Michael Jackson și supermodelul Cara Delevigne sunt un cuplu au fost confirmate de un sarut in public. Cele doua au fost surprinse in Los Angeles imparțind un moment extrem de romantic pe…

- Decizie surpriza din partea companiei Schweighofer, care detine in Romania trei fabrici de cherestea si doua fabrici de panouri din lemn. Conducerea grupului a decis sa vanda compania subsidiara precum si divizia de management forestier, care detine peste 14.000 de hectare de padure in sapte judete.

- Am avut parte de o surpriza de zile mari azi la Virgin Tonic. Inițial știam ca ne viziteaza doar DJ Manuel Riva pentru a ne da sa ascultam noua lui piesa, o colaborare cu Alexandra Stan, pe care o știți deja probabil: “Miami”. Am ramas insa cu gura cascata cand in studioul Virgin Radio Romania... View…

- Grigor Dimitrov se afla pe o panta descendenta in 2018, bulgarul parasind devreme și Masters-ul de Miami (inca din turul al treilea). Cap de serie numarul trei, Dimitrov a fost invins in doua seturi de Jeremy Chardy, scor 6-4, 6-4.

- O surpriza imensa s-a conturat, sambata noaptea, la Miami, Roger Federer (1 ATP și deținatorul trofeului) fiind eliminat inca din turul al doilea al turneului Masters. Australianul Thanasi Kokkinakis (locul 175 ATP, 21 ani), un jucator aflat doar la al cincilea sau meci in ultimele șapte luni, a reușit…

- Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA) a parasit turneul de la Miami inca din turul doi, iar Simona Halep se poate distanța și mai mult in fruntea clasamentului WTA. Finalista la ediția de anul trecut a competiției, Wozniacki a fost invinsa incredibil de Monica Puig (82 WTA), dupa ce iși adjudecase…

- Simona Halep a primit o veste uriașa! Cea mai periculoasa adversara a ei, Caroline Wozniacki, a fost eliminata de la Miami, iar Simona ramane lider mondial cel puțin pana la turneul de la Roland Garros.Daneza a fost eliminata la finalul unui meci incredibil de Monica Puig, campioana olimpica…

- Moment mai puțin placut pentru Simona Halep in meciul din turul 2 al turneului de la Miami. In game-ul patru al setului decisiv impotriva jucatoarei de tenis Oceane Dodin, Simona Halep a clacat nervos și a trantit raceta de pamant dupa ce a trimis o minge in fileu. Publicul a huiduit-o pe romanca, iar…

- Iata ce urmari a avut intalnirea lui cu o blonda prea hot intr-un hotel din South Beach, Florida… Trebuia sa fie, probabil, o noapte fierbinte la Hotel Croydon. Sau cel putin asta planificase actorul de 49 de ani atunci cand s-a cazat acolo impreuna cu o blonda focoasa. Atata doar ca cei doi au ales…

- Decizie neașteptata a lui Mihai Gadea, dupa ce Antena 3 a pierdut procesul pe care l-a avut cu procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi!Potrivit Curții de Apel Ploiești, șefa DNA trebuie sa primeasca suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar,…

- Cel de-al treilea album pe care Shwan Mendes il pregatește de lansare e proaspat, cool și gata sa ne uimeasca pe toți. Artistul și-a lansat ultimul album in 2016, deci sunt aproape doi ani de cand au inceput indiciile postate de acesta pe rețelele de socializare. Nimeni nu știe cu exactitate care va…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Indragita vedeta Antena 1, Mirela Vaida, pe care telespectatorii o vad in direct, fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14.00, in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, iși sarbatorește, astazi, ziua de naștere. Mirela a avut parte de o surpriza uriașa din partea mamei sale, care pentru prima…

- Lovitura de teatru la Indian Wells! Simona Halep (1 WTA) va intalni o adversara surpriza in semifinale, pe Naomi Osaka (44 WTA), dupa ce nipona a eliminat-o in sferturi pe Karolina Pliskova din Cehia, a 5-a favorita a competitiei de categorie Premier Mandatory! Simona Halep vs Naomi Osaka…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, are o propunere surpriza pentru alegerile prezidențiale. Potrivit surselor PSnews.ro, Dragnea îl pregatește pe fostul vicepremier Vasile Dîncu pentru a fi candidatul PSD în lupta din 2019.

- Simona Halep, locul 1 1 WTA s-a calificat in turul III al turneului dupa ce a trecut de cehoaica Kristyna Pliskova, locul 77 WTA, scor 6-4, 6-4, dupa o ora și 15 minute de joc. (Detalii aici) Simona Halep va juca in turul III cu americanca de 19 ani, Caroline Dolehide. Meciul urmeaza sa aiba loc in…

- Dj-ul Marshmello nu sta cuminte deloc. Fenomenul EDM produs de el și inca cațiva dj, printre care Tiesto, Steve Aoki și Martin Garrix a prins publicul intr-un party non-stop. Și nu putem spune ca nu ne place asta. Marshmello chiar le-a promis fanilor ca se va intoarce la inceputurile muzicii dance și…

- USR publica astazi date din sondajul lunar Romnibus realizat de IMAS. Datele din februarie 2018 le confirma pe cele din luna precedenta: USR crește.In februarie 2018, PSD pierde poziția de lider al clasamentului partidelor: 28,6% PSD – 29,4% PNL. PNL crește ca partidul-alternativa…

- Cara Delevigne și prietena sa Margot Robbie clar știu cum sa alunge plictiseala. In timpul unei pauze la filmarile pentru Suicide Squad, cele doua se plictiseau așa ca au decis sa faca o farsa cuiva. Și nu și-au ales chiar orice persoana, ci pe prințul Harry. Margot Robbie a declarat ca in acel moment…

- Deputatul PLDM, Grigore Cobzac susține ca decizia PD-ului, de a nu-și inainta propriul candidat la alegerile locale din Primaria Chișinau este doar o camuflare. Democrații iși vor concentra resursele pentru campania electorala parlamentara din zona rurala, deoarece electoratul este neinformat și ușor…

- BRAVO AI STIL! ALL STARS LIVE VIDEO KANAL D 3 MARTIE 2018. Saptamana aceasta, Catalin Botezatu a pus stop atitudinii necorespunzatoare intre concurente. Juratul le-a spus ca le va depuncta in cazul in care nu vor avea un comportament civilizat și nu se vor purta in limita bunului simț. "M-am saturat…

- De la revenirea in forta pe terenul de tenis (produsa la inceputul lui 2017), Roger Federer are mare grija cum isi face programul competitional, prioritatea elvetianului fiind grija pentru corpul sau. Chestionat inainte de startul Indian Wells si Miami (turnee din categoria Masters), Fedex a surprins,…

- Cei doi mari dj-i au o mare surpriza pentru fanii lor. Martin Garrix și David Guetta au pornit in cautarea celui mai zguduitor remix pentru ultima lor colaborare, “Like I do”. Concursul este creat in asociație cu aplicația Soonvibes, ce le da participanților oportunitatea de a creat propria lor varianta…

- Dragnea, despre decizia CSM in cazul lui Kovesi: Cred ca nu e nicio surpriza Avizul negativ dat de Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii propunerii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie nu este nicio surpriza pentru…

- Martin Garrix a dezvaluit cum a intrat in industria muzicii electronice și cine este cea mai mare inspirație a lui. “Am fost inspirat sa urc pe scena muzicii electronice atunci cand am vazut show-ul lui Tiesto la Jocurile Olimpice in Atena.”, declara Martin Garrix. Declarația a avut loc dupa ce Martin…

- SCM Timisoara s-a oprit in semifinalele Cupei Romaniei la baschet feminin. Alb-violetele au fost invinse de gazda turneului Final 8, Sepsi Sfantu Gheorghe, dupa o prima repriza in care au ținut pasul.

- Magistrații Judecatoriei Targu-Jiu au stabilit ieri sentința in dosarul de delapidare in care 11 actuali si fosti angajati ai Complexului Energetic Turceni sunt inculpați. Prima instanța a dispus condamnarea fara acord de recunoaștere pentru primul de pe lista, Ilie Berele, fost gestionar de…

- Cei doi prieteni buni deja se sfatuiesc in privința unei colaborari pentru o piesa a lui Kygo. De asemenea, Kygo a mai dezvaluit și ca iși dorește sa colaboreze cu The Weeknd și Ed Sheeran. “Am tot vorbit cu Martin despre o piesa la care vom colabora, iar piesa e pentru viitorul meu album. Eu... View…

- Ei bineee, da. Drake a donat in videoclipul asta aproape un milion de dolari ca sa incurajeze donațiile, in general. I-a mai dat anterior și o bursa de 50.000 de dolari unui student de la o facultate din Miami. O fi sau nu planul Alui de Sus, nu știm. Cert e ca piesa asta ”God`s Plan”... View Article

- Dupa ce anul trecut șeful Administației Bazinale a Apelor Banat Titu Bojin promitea ca problemele administrative legate de deblocarea circulației vaporașelor pe Bega sunt ca și rezolvate, primarul Timișoarei Nicolae Robu a facut un anunț surprinzator. Vaporașele raman, deocamdata, tot la mal. Robu spune…

- Kanye West iși face apariția tot mai rar pe scena și ultima apariție surpriza a avut loc la un eveniment Adidas in Los Angeles, in timpul concertului lui Kid Cudi. Surpriza a fost de mare impact pentru fanii artistului, caci cele 20 de minute de concert au fost ținute secret pana in momentul in care...…

- AREA21 duo-ul EDM care reuneste doua nume din scena dance: Martin Garrix si Maejor, si face comeback-ul cu un realease nou, “classy slice” intitulat “Happy“. Sub acest alias cei doi producatori au mai lansat trei piese: Glad You Came, We Did It, Girls and Spaceship. In ziua lansarii, zi care a coincis…

- Istoria muzicii dance incepe in anii 70 cu Kraftwerk și muzica disco, dar in ultima vreme festivalurile au facut acest gen muzical sa explodeze. Cum a inceput toata distracția dance, imaginea discotecilor și mai apoi a festivalurilor masive precum Tomorrowland vor fi explorate și redate intr-un documentar…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Preferatul lui Alice, la #instalove, este astazi Martin Garrix. “Cel mai bun lucru pe care il poate face Martin Garrix, atunci cand pleaca in vacanța, e sa faca poze, pe care sa ni le arate și noua. Problema e ca nu știm daca dj-ul este in vacanța sau se bucura de imprejurimile in care a... View Article

- Drake a pregatit o surpriza uriașa pentru elevii unui liceu din Miami. Luni dimineața el a ajuns la liceul “Miami Senior High” pentru a filma cateva secvențe pentru clipul piesei “God’s plan”. Drake a cantat piesa pe terenul de baseball a liceului, in timp ce o drona surprindea imaginile. Elevii nu…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Imaginea zilei este oferita de superstarul Real Madrid, Cristiano Ronaldo! Jucatorul a ajuns ținta glumelor pe Internet, dupa ce a cerut un telefon mobil pentru a vedea cat de tare a fost ”șifonat” dupa ce a incasat o lovitura. Duminica seara, Cristiano a fost ranit la nivelul feței in partida echipei…

- Pretinsul harțuitor al cantareței Taylor Swift se confrunta cu noi acuzații, imediat dupa ce procurorii au declarat ca au descoperit o serie de email-uri infioratoare pe care le-a trimis. In urma acestora s-a descoperit ca barbatul amenința sa ii ucida intreaga familie. Intre 2015 și 2016 acesta a trimis…

- Știm ca lui Post Malone ii place la nebunie sa traiasca ca un rock star. Dar se pare ca celebrul cantareț este și un impatimit al vanatorii de fantome. Fiind un fan infocat al emisiunii ”Ghost Adventures”, de pe Travel Channel, Post Malone a fost invitat sa se aventureze in The Slaughterhouse din Tucson,…

- Astazi, inimioara lui Alice, pe Instagram, a plecat undeva, intr-un colt de Rai, daca cumva si acolo exista iarna: “Acum ca a nins ca lumea si in Romania, nu doar in Miami, va propun sa admiram natura, dincolo de hotarele tarii, asa cum niciun creier, amortit de frig la – 5 grade, n-ar putea conceape...…

- Parasim un pic Europa și mergem pana in Africa, in Nigeria mai exact, la baieții de la Sauti Sol și Patoranking – cei care in momentul de fața au un succes enorm pe continentul african. Melanina e o substanța care da culoare pielii. Daca ai tenul mai inchis, ai mai multa melanina in corp, cei... View…

- Filmele au generat caștiguri enorme in 2017, iar asta se datoreaza in mare parte și distribuției. Revista Forbes a realizat un top cu actorii care au generat cele mai mari incasari anul acesta. Pe primul loc se afla Vin Diesel, care a generat nu mai puțin de 1,6 miliarde de dolari. Actorul a jucat anul…