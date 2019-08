Martin a biruit ursul

Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Rusia a decis luni sa emita mandat de arestare preventiva în lipsa pe numele fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, scrie Mediafax, citând agenția TASS.Judecatorul Anatoli…

- Ambros Martin, 51 de ani, este noul selecționer al echipei feminine de handbal feminin. Federație de la Moscova a anunțat ca spaniolul Ambors Martin a preluat naționala Rusiei și i-a luat locul lui Evgeny Trefilov. Martin a fost selecționerul Romaniei din 2016 pana in mai 2019, cand Federația Romana…

- Ambros Martin este noul selectioner al nationalei Rusiei, a anuntat Federatia de la Moscova. El il inlocuieste in functie pe Evgeny Trefilov, care a devenit vicepresedintele forului rus.La inceputul lunii mai, Federatia Romana de Handbal a anuntat ca Ambros Martin nu mai este selectionerul…

- Animalul a fost reperat initial duminica seara in zona industriala Talnakh, situata la nord-est de Norilsk, cautand de mancare in pubele. Imaginile cu animalul vizibil epuizat au facut ocolul retelelor de socializare din Rusia. Este vorba despre o femela de circa un an, care cantareste…

- Federatia Romana de Handbal organizeaza in perioada 02-17 iunie 2019 un cantonament de pregatire al nationalei de seniori a Romaniei si jocuri de calificare pentru Campionatul European din 2020. La aceasta actiune a fost convocat, alaturi de Calin Cabut si sportivul Tudor Botea. Daca pentru Calin aceasta…

- Rostov Don este a doua finalista a Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa succesul fara dubii cu Metz, scor 27-25. Astfel, lupta pentru trofeul in turneul Final Four de la Budapesta se va da intre Gyor si Rostov Don. Finala este programata duminica, incepand cu ora 19:00, potrivit Mediafax.La…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, numirea suedezului Tomas Ryde in functia de antrenor principal al nationalei feminine a...

- Tomas Ryde va prelua din aceasta vara echipa CSM Bucuresti la feminin si foarte posibil si nationala feminina, conform unor informatii. Federatia Romana de Handbal s-ar fi inteles deja cu antrenorul suedez in acest sens. Ambros Martin, actualul selectioner, a semnat un contract cu FRH pe patru ani,…