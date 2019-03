Martie 2019 este luna 3 din an numerologic 3. Urmează şi ziua 3.3.3. ATENŢIE! Schimbări puternice în viaţă! Martie 2019 – Schimbari de energie Martie este una dintre cele mai schimbatoare luni din an. Au loc puternice schimbari de energie. Te poti simti tras si impins in toate directiile. Luna martie poate fi, insa, o luna plina de surprize. Fii deschis si mergi cu valul. Incearca sa nu te stresezi sis a iei lucrurile asa cum vin. Luna este cu atat mai speciala cu cat exista si ziua de 3 martie. Vom avea, deci, ziua 3 din luna 3 intr-un an numerologic 3. In aceste zile suntem incurajati sa spunem adevarul, sa cream echilibru intre minte, corp si suflet. Mai mult,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

