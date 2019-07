Marți vor fi afișate primele rezultate ale examenului de titularizare Primele rezultate la proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar vor fi afișate marți, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul titularizare.edu.ro">http://titularizare.edu.ro, potrivit Mediafax. Potrivit calendarului Ministerului Educației Naționale, afișarea primelor rezultate la proba scrisa este programata pentru marți, 23 iulie, la sediile inspectoratelor scolare si pe site-ul titularizare.edu.ro">http://titularizare.edu.ro. Contestatiile pot fi depuse tot marți, pana… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

