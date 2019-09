Ludovic Orban a anuntat din nou ca s-au adunat 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura si ca mai sunt discutii cu alti parlamentari. "Astazi am reusit sa strangem 237 de semnaturi, patru peste numarul de voturi necesar pentru reusita motiunii de cenzura. Peste acest prag continuam discutiile cu alti zece parlamentari independenti sau ai minoritatilor nationale pentru a mari acest numar astfel incat sa fim siguri ca punem punct acest guvern. Nu am vorbit chiar cu toti individual, dar am vorbit cu multi dintre ei si am incredere ca cine a semnat va vota motiunea de cenzura si ca…