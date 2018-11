Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Dej se vor intruni marți, 27 noiembrie, cu incepere de la ora 15:00, in Sala de Ședințe a Primariei Municipiului Dej, intr-o ședința ordinara pe luna noiembrie. Pe ordinea de zi se afla 20 proiecte de hotarare, dar și rezolvarea unor probleme ale administrației publice locale.…

- In conformitate cu dispozitiile art. 94 alin. 1 si 3 din Legea nr. 215 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 19 Octombrie 2018, ora 13,00, in Sala ldquo;Remus Opreanu" din…

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare in data de 05 octombrie 2018 vineri ora 12,00, ce va avea…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, astazi, 27 septembrie 2018, ora 12.00,in sala "Remus Opreanu" a Consiliului Judetean Constanta. Pe ordinea de zi au fost incluse urmatoarele proiecte de hotarare: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului…

- Ședința ordinara a lunii septembrie a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc, in data de 27 septembrie 2018, ora 14,00, la Colegiul Național “Lucian Blaga” Sebeș, in sala festiva. Ordinea de zi poate fi consultata aici Post-ul 27 septembrie: Ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului…

- Consilierii locali din Sebes se reunesc joi, 27 septembrie, de la ora 14.00, in sedinta ordinara, cu sapte proiecte pe ordinea de zi. Sedinta se desfasoara la Colegiul Național „Lucian Blaga Sebeș”, in sala festiva. Ordinea de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de parcelare…

- Ședința ordinara a lunii august a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc joi, 30.08.2018, ora 14,00, in Sala Festiva a Colegiului Național Lucian Blaga Sebeș. Ordinea de zi poate fi regasita AICI Post-ul 30 august: Ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. Vezi ordinea…

- Miercuri, consilierii județeni s-au intrunit in ședința ordinara, o ședința ce a avut pe ordinea de zi 17 proiecte de hotarare. acesora li s-au adaugat alte 5, suplimentare. Toate au fost aprobate, iar președintele Marian Mina a precizat, dupa ședința, intr-o postare pe pagina sa: ”Consilierii judeteni…