Marți se redeschide Ștrandul Ioșia In perioada sezonului rece, la Ștrandul Ioșia funcționeaza un singur bazin, cel cu numarul 5, care comunica printr-un tunel cu cladirea administrativa. Bilete mai scumpe Bilete mai scumpe De menționat ca, incepand de la 1 ianuarie 2019, au fost modificate prețurile biletelor de intrare. Astfel, un bilet pentru adulți este 18 lei, unul pentru copii peste 3 ani pana la 18 ani, pensionari și persoane cu dizabilitați costa 9 lei, iar copiii sub trei ani intra gratuit. Abonamentul pentru adulți se ridica la 210 lei, iar cel pentru copii peste 3 ani pana la 18 ani, pensionari și persoane cu dizabilitați are… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

