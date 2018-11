Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea din ajun, pe 20 spre 21 noiembrie, usile si ferestrele se ung cu usturoi, ca sa nu intre strigoii. Nimeni nu munceste si se dau de pomana cani cu apa și colacei cu lumanari. Fii atenta la cum e vremea de Ovidenie, ca asa va fi toata iarna. Daca e senin și soare, vara viitoare va fi secetoasa.…

- Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, 21 noiembrie, prima sarbatoare cu cruce rosie a Postului Craciunului. Credinciosii cinstesc aceasta zi prin dezlegare la peste in Poștul Mare, merg la biserica si se roaga. Iata cea mai puternica rugaciune, pentru ajurtor, care se rosteste in aceasta zi.

- In trei biserici din Galati si Braila se vor savarsi, marti, slujbe de pomenire pentru cei 64 de tineri care si-au pierdut viata in incendiul din clubul ‘Colectiv’, de acum trei ani, se arata intr-o informare transmisa de Arhiepiscopia Dunarii de Jos. Potrivit sursei citate, slujbele de pomenire vor…

- La Iași a inceput, joi dimineața, cel mai mare pelerinaj ortodox din țara. Punctul maxim al sarbatorii din Capitala Moldovei va fi duminica, atunci cand Biserica o praznuiește pe Cuvioasa Parascheva. Dupa slujba sfintei liturghii, moaștele au fost purtate pe umeri de șase preoți, care alaturi de sute…

- Cununia religioasa a fostului principe Nicolae cu Alina Binder a avut loc, duminica, in Biserica „Sfantul Ilie” din Sinaia si a fost oficiata de Inaltpreasfintitul Calinic, Arhiepiscop al Argesului si Muscelului si un sobor de preoti. Principele Nicolae și soția sa, Alina, au mers luni, a doua zi…

- Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea randuita de Biserica in amintirea aratarii Maicii Domnului in biserica din Vlaherne și este praznuita in data de 1 octombrie. Pe 1 octombrie 911, se facea priveghere in biserica din Vlaherne, pentru salvarea cetatii care era asediata. La ora patru dimineata,…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a spus, in cuvantul rostit la deschiderea Intalnirii Internationale a Tinerilor Ortodocsi (ITO) 2018 de la Sibiu, ca e important ca in acest an al Centenarului tinerii si nu numai ei sa se gandeasca la legatura dintre libertate si unitate: in familie,…

- Fiul lui Liviu Dragnea, Ștefan, in varsta de 29 de ani, se casatorește duminica, la Biserica sfantul Elefterie din București cu Gina Alexandra. Petrecerea are loc la Palatul Snagov, cu incepere de la orele 19.30. Conform unor apropiați ai liderului PSD, devenit socru mare, invitați sunt toți parlamentarii…