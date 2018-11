Marţi o să avem o rezoluţie în PE de CONDAMNARE a României de către toate grupurile politice “Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie. Nu o sa reuseasca sa dea pensii, salarii, sa faca investitii, sa dezvolte economic si sa reracordeze Romania din nou la Uniunea Europeana. Noi, marti, pe 13, in ceasurile rele, o sa avem doua chestiuni pe care nu le-am mai avut niciodata. O sa avem o rezolutie in Parlamentul European de condamnare a Romaniei de catre toate grupurile politice. E semnata de socialisti si de ALDE. Noi, in 2012, cand ne-am batut cu Basescu, socialisti si de ALDE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a afirmat ca saptamana viitoare va exista o rezoluției in Parlamentul European de condamnare a Romaniei. „Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie.…

- "Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum o sa puna Dragnea cu Toader Tudorel o alta Kovesi si un alt Lazar, nu imi fac nicio iluzie. Nu o sa reuseasca sa dea pensii, salarii, sa faca investitii, sa dezvolte economic si sa reracordeze Romania din nou la Uniunea Europeana. Noi,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, sustine ca, pe fondul actualei guvernari, pe care o considera "penibila", saptamana viitoare, toate grupurile politice din Parlamentul European vor adopta o rezolutie de condamnare a Romaniei."Nu ma incalzeste nici Kovesi, nici Lazar, nici Nitu. Si oricum…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, susține ca disidenții din PSD trebuie sa treaca de la o ”revolta” la o adevarata ”revoluție” in PSD și sa nu se limiteze doar la schimbarea lui Dragnea, ci sa mearga pe schimbarea intregului Guvern, iar noul premier sa fie Corina Crețu, un om care ar putea conduce…

- Comisarul european Corina Crețu nu a dorit sa faca prea multe declarații pe marginea scandalul care treneaza in PSD de cateva saptamani, spunand doar ca „soluția trebuie sa vina de la PSD”„Din pacate, toate lucrurile se politizeaza. Eu am discuții cu toata lumea. Dupa cum vedeți, am venit…

- Ministerul pentru Afaceri Europene, condus de Victor Negrescu, a transmis sambata ca eroarea semnalata de presa, de pe site-ul oficial al presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, a fost cauzata de atacuri informatice si de serviciile de traducere. Pe site-ul administrat de minister, Consiliul…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a sustinut joi, la Constanta, ca modul in care coalitia de guvernare a votat Legea offshore, pentru exploatarea resurselor naturale ale Romaniei din platoul continental al Marii Negre, denota satisfacerea intereselor unui grup in detrimentul necesitatilor statului…

- ''Ceea ce va face Iohannis este previzibil. Data fiind succesiunea evenimentelor declanșate vineri seara, petrecute de foarte multa vreme, lucrate mediate, psihologic, incearca sa schimbe acest Guvern. Nu va reuși. Mi-am dat seama dupa mesajul de ieri adresat romanilor. Pentru mine, evident, domnul…