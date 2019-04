Stiri pe aceeasi tema

- Inscrieri clasa pregatitoare 2019. Vineri, 29 martie, se afișeaza listele copiilor inscriși la clasa 0, la prima etapa de inscrieri. Cand incepe etapa a II-a de inscrieri și ce trebuie sa știe parinții.

- Inscrieri clasa pregatitoare 2019. Cea de-a doua etapa de inscrieri in clasa 0 incepe, astazi, 2 aprilie, iar parinții care inca nu au inscris copiii in anul cșolar 2019-2020 o pot face acum.

- In prima etapa, inscrierea copiilor in clasa pregatitoare pentru anul școlar 2019-2020 s-a facut pana la sfarșitul saptamanii trecute, a doua runda de inscrieri urmand sa inceapa, potrivit calendarului de inscrieri, astazi, 1 aprilie. In prima etapa, dupa cum anunța Ministerul Educatiei Nationale (MEN),…

- S-a dat startul celei de- a doua etape de inscrieri la clasa pregatitoare. Dupa prima etapa, la nivelul intregului judet au ramas libere peste 600 de locuri. Cateva unitati de invatamant din orasul Buzau nu si-au completat clasele propuse. La Scoala “Episcop Dionisie Romano”, doar jumatate din cele…

- In Timiș au ramas 951 de locuri libere pentru a doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare, conform Inspectoratului Școlar Județean. In etapa I (care s-a desfașurat in perioada 4-22 martie) au fost admiși 5.511 copii din Timiș in clasa pregatitoare, pe 6.462 locuri disponibile. Au ramas…

- Pana in 15 martie, 3.446 de copii brasoveni au fost inscrisi pentru clasa pregatitoare, pentru anul școlar 2019-2020, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Educatiei. Dintre acestia, 3.067 implinesc 6 ani pana la data de 31 august 2019. Alti 379 de copii vor implini 6 ani in intervalul…

- Sunt 1.811 copii inscriși la clasa pregatitoare la școlile din județul Neamț, dupa prima saptamana de inscrieri. Dintre aceștia, 211 sunt copii cu varste de 5 ani și 8-11 luni de la 1 septembrie 2019 și care au obținut aviz dupa ce au trecut prin evaluarea gradului lor de dezvoltare mentala și fizica.…

- Parinții ai caror copii implinesc varsta de 6 ani intre 1 septembrie-31 decembrie 2019 ii pot programa pe micuți pentru evaluarea psihosomatica in vederea inscrierii in clasa pregatitoare in anul școlar 2019-2020. Aceasta evaluare se face in baza unei cereri completate de parinți, incepand cu data de…