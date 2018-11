Marți are loc ultima ședință de politică monetară din 2018 Consiliul de administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) are programata, marți, 6 noiembrie, ultima sedinta pe probleme de politica monetara din acest an, noteaza Mediafax. In cadrul acestei ședințe, membrii Consiliului vor lua o decizie privind politica monetara si vor aproba cel de-al patrulea raport asupra inflatiei din acest an. Economiștii din banci dau cele mai multe șanse variantei ca Banca centrala sa mențina rata dobanzii de politica monetara. Ei se bazeaza pe faptul ca reprezentanții BNR au reiterat, in ultimele apariții publice, ca rata anuala a inflației continua sa scada spre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

