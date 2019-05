Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmiste rezultatele elevilor participanți la Olimpiada de Tehnologia Informației 2019, din 13.04.2019, inainte de contestații. Nume și prenume/Unitatea școlara/Clasa/Profesor/Total/Premiul Secțiunea TIC 1 BARAIAN ADRIAN CALIN Colegiul Național “Lucian Blaga” –…

- Miercuri, 20 aprilie 2019, in centrul de documentare și informare al Colegiului Național „I. M. Clain” Blaj a avut loc un triplu eveniment cultural, desfașurat in cadrul proiectului Caravana literara scriitori in școala, organizat de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba și Consiliul Județean Alba.…

- Prezenti la Concursul National de Robotica pe licee, membrii echipei Homosapiens a clubului de robotica din Colegiul National ”B.P.Hasdeu”unde au castigat distinctia Design Award si unul din locurile fruntase in fata altor aproape 120 de echipe din toata tara.

- Prezenți la Concursul Național de Robotica pe licee, membrii echipei Homosapiens a clubului de robotica din Colegiul Național ”B.P.Hasdeu”unde au caștigat distincția Design Award și unul din locurile fruntașe in fața altor aproape 120 de echipe din toata țara. Hasdeenii din clasele a 10-a și a 11-a…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba (CPECA), implementeaza, in perioada martie – iunie 2019, in cadrul Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș și a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, proiectul național de prevenire in familie a consumului…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, implementeaza, in perioada martie – iunie 2019, in cadrul Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș și a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, proiectul național de prevenire in familie a consumului…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba (CPECA), implementeaza, in perioada martie – iunie 2019, in cadrul Colegiului Național „Lucian Blaga” Sebeș și a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, proiectul național de prevenire in familie a consumului…

- Sambata s-au desfașurat doua etape județene din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar, ciclul liceal, din 2019. Pe primele locuri s-au clasat echipa de baschet baieti de la Colegiul National “Lucian Blaga” din Sebes si cea de volei fete de la Liceul Teoretic “Petru Maior” Ocna Mures, care vor…