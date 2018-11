Stiri pe aceeasi tema

- Top Line sprijina frumusetea atipica, dincolo de aparente Gala prezinta an de an cazurile unor femei puternice si ale unor barbati curajosi, care, desi isi petrec viata in scaun cu rotile, dovedesc ca au puterea, demnitatea si ambitia de a reusi in viata sub toate aspectele: au familii frumoase, cariere…

- BERBEC In mitologia romana, planeta care te guverneaza, Marte, este zeul razboiului si al luptei. Esti primul semn de foc din zodiac. Focul tau este pur, deoarece este prima scanteie de lumina. Este acel foc care iti lumineaza calea, te inspira si iti da curaj oriunde te duci. Esti…

- Vedetele internaționale s-au indragostit de ia romaneasca și nu exista sa o poarte, cu sau fara influențe. Numeroși actori sau cantareți care ne-au vizitat țara au imbracat camașile tradiționale, insa acum apartenența acestei ținute s-a extins și internațional.

- Liberalii au votat, ieri, in plenul Consiliului Judetean Timis, cot la cot cu Puterea, ridicarea unui centru de preluare a fructelor si legumelor la Tomnatic. Asta dupa ce, luni intregi s-au razboit cu PSD ca acest spatiu sa fie amenajat la Lovrin. „Grupul liberal din consiliul judetean gandeste si…

- Victor Ponta, fost premier și lider azi al partidului Pro Romania, a postat, duminica, pe Facebook, un comentariu acid la adresa fostului sau coleg de partid, Liviu Dragnea. Ponta un se sfiește sa spuna ce e de spus, pe un ton fara menajamente, teleormaneanul fiind acuzat ca instaureaza regimul mafiot…

- Madalina Ghenea (30 de ani) este una dintre cele mai frumoase femei din Romania și arata impecabil chiar și dupa ce a devenit mamica. Frumusețea ei este recunoscuta și peste hotare. Intrebata de fani cate kilograme are, focoasa șatena a recunoscut fara sa stea foarte mult pe ganduri. Madalina Ghenea…

- Urmarit de un locotenent de politie, preotul, un alcoolic care si-a incalcat toate juramintele, se lupta cu propria lasitate, hotarat sa-si indeplineasca menirea pana la capat. Cu greutatea unei recompense atarnand deasupra capului, cu constiinta chinuita de propriul trecut si de nesiguranta unei vieti…