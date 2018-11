Stiri pe aceeasi tema

- Centrului Cultural Cugir gazduiește marți, 20 noiembrie a.c, spectacolul cu piesa ,,Old Love” (Iubire veche) prezentata de Secția Drama a Teatrului ”Alexandru Davila” din Pitești. ,,Old Love” este o comedie romantica in doua acte, cu note de drama personala, ce expune povestea cu final fericit, tip…

- Nu pierdeti Marea Deschidere a Editiei a XXI-a a Festivalului International al Teatrelor Dunarene FITeD 2018, Giurgiu, Teatrul Tudor Vianu, 29 octombrie 2018, la ora 19.00. Știti ce se intampla zilele acestea la Giurgiu, pe scena Teatrului Tudor Vianu? Pana seara tarziu? Tinerii actori ai teatrului…

- La ”Davila” se joaca piesa ”un actor demis”! Angajați concediați in Pitești. Andreea Dragoș și Dragoș Ionescu, balerini ai Teatrului ”Al. Davila” din Pitești au fost concediați in aceasta vara de catre managerul instituției Nicolae Poghirc. Cei doi, dar și alți angajați ai Teatrului au contestat activitatea…

- Trupa pop din Chișinau, Septembrie Mai, lanseaza prima piesa din cariera cu videoclip, „Alco Goala”. Muzica și versurile sunt compuse de fondatorul proiectului, Marin Crețu, iar videoclipul este regizat de Maxim Chisinicean. „Septembrie Mai e trupa-sarbatoare. Prima piesa, „Alco Goala”, este o piesa…

- Festivalul Național de Teatru Ludicus 2018 a reprezentat inca un succes, punctat de orașul Mioveni. In acest sfarșit de saptamana, Centrul Cultural Mioveni organizat și gazduit cea de-a XV-a ediție a Festivalului Național de Teatru Ludicus, concurs adresat copiilor pasionați de teatru. Iata caștigatorii…

- Teribilul experiment este condus de temutul Ciumau, seful penitenciarului. Prin credinta, Tase Caraman supravietuieste torturilor si, dupa ce scapa cu viata, compune o „Oda lu Dumnezeu". Muzica o salveaza pe logodnica lui, Lia. Printr-un mesaj postat pe Facebook, fiica lui Gica Hagi a vorbit despre…