Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Marți, 1 octombrie: Consultații oftalmologice gratuite, pentru persoanele varstnice din Cugir Sub genericul ,,Ai grija de ochii tai”, firma specializata in domeniul oftalmologic, in colaborare cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) din Cugir organizeaza, marți, 1 octombrie,…

- Persoanele vulnerabile, servicii medicale gratuite Arhiva Foto: Ioan Suciu. Persoanele aflate în conditii de vulnerabilitate vor beneficia de servicii medicale gratuite chiar si în lipsa unui cod numeric personal. Camera Deputatilor a adoptat miercuri un proiect de lege în…

- Miercurea și joia viitoare, intre orele 10.00 – 17.00, Farmaciile „Farmex” și „Speranța” Farm din Cugir, membre a grupului international al farmaciilor independente „Alphega”, s-au alaturat pentru o noua campanie de sanatate in beneficiul cetatenilor din Cugir. Astfel, miercuri, in parcarea de la STORM…

- Potrivit conducerii SAJ Vaslui, este vorba despre cursuri Basic Life Support (BLS) si Advanced Life Support (ALS), care se vor organiza optional, la solicitarea medicilor de familie."In urma discutiilor purtate cu reprezentantii DSP Vaslui am aflat despre dorinta unor medici de familie…

- Zeci de persoane in varsta au apelat, marți, la consultațiile gratuite asigurate in aer liber de medicii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca in cadrul acțiunii „Clujul sanatos” și au primit vouchere pentru cabinete de specialitate, fara programare, transmite corespondentul MEDIAFAX.Persoanele…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, dorește limitarea calatoriilor gratuite cu trenul acordate studenților. Acesta vrea sa propuna ca studenții cu restanțe sa nu mai beneficieze de calatorii gratuite. Deputatul ALDE, Marian Cucșa, nu este de acord cu intenția lui Teodorovici, pentru ca aceasta…

- Oferta saptamanala a locurilor de munca vacante, pusa la dispoziție de angajatorii din mediul privat, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj cuprinde, in acest “lot”, 193 de joburi. Persoanele cu studii medii, cu zece clase, dar și cele cu studii generale sunt…

- Reprezentanții Muzeului Kitsch-ului din București ironizeaza, pe Facebook, ochelarii Lizetei Haralambie, avocatul fostului primar al Constanței Radu Mazare, scrie Mediafax."Vino aratand asa la muzeul kitsch-ului si primesti 50% reducere la orice", este mesajul postat, pe pagina de Facebook,…