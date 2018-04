Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza sa mergi la prima intalnire și nu prea știi de unde sa incepi conversația? Te ințelegem perfect! Primele intalniri pot fi infricoșatoare, dar trebuie sa faci un efort sa pui niște prime intrebari care pot parea destul de inspaimantatoare. Mai multe pe elle.ro Post-ul Elle.ro: 5 intrebari pe…

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Chiar și așa, lumea a fost mirata. Toata lumea. Copiii lui Krakso, spre exemplu, l-au intrebat mai intai cine va moșteni averea. Citeste si Diferentele dintre a fi indragostita si a iubi cu adevarat. Cum iti poti da seama in 4 pasi Actorul i-a liniștit și pe aceștia și pe alți critici,…

- Actrița Aimee Iacobescu povestea intr-un interviu ca nu a fost casatorita niciodata. Ea a dezvaluit atunci și de cine a fost indragostita. Actrița Aimee Iacobescu, care a incetat din viața la varsta de 71 de ani , a fost invitata intr-o emisiune de televiziune in urma cu cațiva ani. Vedeta a venit…

- Tania Popa traiește o poveste de dragoste demna de un scenariu de film. Și-a cunoscut soțul in club, s-au casatorit rapid, a ramas insarcinata și la un deceniu de la oficializarea relației, actrița și soțul ei au decis sa faca nunta cu peste 100 de invitați. Tania Popa și partenerul ei de viața, Veaceslav…

- Guvernul Marii Britanii va cere Facebook, Google, Twitter si altor companii tehnologice sa simplifice politicile de management al datelor utilizatorilor, dupa dezvaluirile aparute despre nereguli recente, a relatat Sunday Times, transmite Reuters, potrivit news.ro.Matt Hancock, ministrul pentru…

- Florin Tanasescu La inceput a fost cuvantul, și cuvantul era la Cel de Sus și cel de Sus era cuvantul. Doar fumurile erau – lucru evident, in stadiu incipient – , in capul nostru. Trecut-au anii, ca nori lungi pe șesuri”. Bietul Dumnezeu – nu va mahniti habotnici, nu jubilati atei ! – se convinse, incet,…

- In anul Centenarului Marii Uniri, martie este luna Basarabiei. Au fost multe manifestari pana acum, iar cele mai multe evenimente au fost organizate de catre societatea civila. Unul din ele, care incepe maine, se numește Marșul Unirii și a fost inițiat de trei persoane: un secui și doi romani nevazatori.…

- "Expertiza realizata de profesori universitari, ingineri de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, este finalizata, fiind depusa in data de 2 martie 2018 la Registratura PMB. Dupa analiza acestei expertize, comisia este in masura sa comunice rezultatele si masurile ce se impun. Avand…

- Mare iti e gradina Doamne si tot mai multi ii sare gardul! Joi 15 martie 2018 s-a consumat sedinta unui CLM “de indata”...pe tema “votarii” unei “Declaratii, de UNIRE a unui oras cu o tara…nici macar “infratire” cu o unitate administrativ teritoriala asemanatoare…ci direct cu tara! Gluma lui Donald…

- Mihai Voropchievici, vești bune pentru Rac și Fecioara. Vor avea parte de o serie de surprize placute chiar din acest sfarșit de saptamana. Fecioarele sunt protejate de divinitate mai mult ca niciodata. Aceste semne zodiacale „au o perioada de revigorare. Au din toate cele patru puncte cardinale…

- S-a luat o decizie neasteptata in privinta trupului neinsufletit al Israelei, dupa ce medicii legisti au stabilit cu exactitate cauza mortii. Israela a murit, vineri, din cauza unei puternice hemoragii digestive, nu din cauza unui accident vascular, asa cum se crezuse la inceput. Potrivit spynews, trupul…

- In urma cu sapte ani, Ciprian intra in casa Mireasa pentru Fiul Meu. In primul sezon din competitia dragostei, el a incercat sa isi gaseasca aleasa inimii, dar si sa castige marele premiu. Cu toate ca a incercat sa formeze un cuplu, acesta nu a reusit sa isi gaseasca jumatatea.

- UPDATE: PSD Maramures a remis un comunicat de presa pe aceasta tema: Social-democratii maramureseni s-au reunit joi, 7 martie, intr-o sedinta a Biroului Permanent Judetean, pentru a aproba rezolutiile Organizatiei PSD Maramures privind sustinerea liderului judetean, Gabriel Zetea si a fostului ministru,…

- Discutam, chiar recent, cu un om al sistemului. Cand zic om al sistemului, ma refer la cei care au tot trepadat prin partide și i-am vazut, inițial, la comuniști, apoi pe la Alianța ”Moldova Noastra”, dupa care pe la PLDM și, in final, la PDM. Mulți dintre ei, de fapt, au sarit direct din barca comuniștilor…

- Suntem cu toții in cautarea echilibrului. In viața personala, in profesie, in tot ceea ce facem. Suntem supuși in permanența mulțimii de stimuli din exterior, suntem bombardați cu tot felul de informații și sfaturi despre cum trebuie sa ne traim viața, despre ce inseamna o viața sanatoasa, despre cei…

- Primaria Sectorului 1 le reamintește parinților ca astazi, 1 martie, și vineri, 2 martie 2018, doua sedii ale Gradiniței nr. 206 sunt deschise pentru preșcolari și școlarii de pana in clasa a IV-a, ai caror parinți nu au posibilitatea sa ii plaseze sub supraveghere pe perioada inchiderii instituțiilor…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- nu-ți zic doamne, dumneata, ca-s indragostit de-o stea iara steaua nu-i a ta, am facut eu prunc cu ea nu ma cert cu tine, doamne, nici pe ierni și nici pe toamne fiindca tu le ai pe toate puse, rand la rand, pe roate, pe cand eu ma mișc pe coate nu-ți zic, doamne, ...

- Dragoș și Alexandra, foști concurenți ai emisiunii „Mireasa pentru fiul meu”, sunt extrem de mandri de fiul lor, Raul. Micuțul a crescut foarte mult, iar acum este ușor de dedus cu cine seamana cel mai mult dintre cei doi.

- Politia californiana a descoperit un mic arsenal, ce includea si arme semi-automate, acasa la un adolescent care amenintase ca va viza liceul unde invata, a informat miercuri seriful din Los Angeles, transmite AFP.Retinut de fortele de ordine, tanarul de 17 ani proferase aceasta amenintare…

- Patronatul Creditului IFN (PCIFN) este de parere ca impunerea unui plafon maximal pentru dobanzile efective anuale (DAE) in cadrul creditului de consum si ipotecar in contextul actual macroeconomic va induce efecte negative si nedorite consumatorului, prin scaderea accesibilitatii la finantare,…

- In data de 21 februarie a.c., incepand cu ora 11.00, Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC) va inaugura, in prezenta ministrului apararii nationale, Mihai Fifor, Centrul integrat de medicina nucleara, cel mai performant din Europa, la acest moment, in depistarea afectiunilor…

- Se spune ca femeia este oglinda barbatului. Deși este greu de crezut și poate crezi ca barbații vor femei care sa ii satisfaca din punct de vedere fizic, barbații iși doresc mai intai o doamna langa ei, apoi satisfacere in dormitor.

- Fostul ministru, Elena Udrea, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, dupa conferinta de presa sustinuta de sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut „tupeul” sa nege ca insitutia falsifica probe, deoare stie ca nu va pati nimic.

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- Duminica Infricoșatoarei Judecați (a lasatului sec de carne) Matei 25, 31-46 Zis-a Domnul: Cand va veni Fiul Omului intru slava Sa și toți sfinții ingeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna inaintea Lui toate neamurile și-i va desparți pe unii de alții, precum desparte pastorul…

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de planuri-cadru pentru invațamantul liceal.Procesul de consultare…

- Zidul de incinta al Cetații Sighișoara s-a prabușit pe o porțiune de aproape cinci metri. Autoritațile locale au precizat ca incidentul a avut loc in urma cu doua nopți și a fost surprins de camerele de supraveghere. Primarul municipiului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean, a hotarat ca zona in…

- Aparențele inșala! Ii vedem zambitori și binevoitori pe covorul roșu și ne imaginam ca intreaga lor viața este numai lapte și miere. Insa nici vorba de așa ceva! Aceste celebritați traiesc momente reale de disperare! Kristen Bell E atat de vesela și de haioasa mai tot timpul cand o vedem in spațiul…

- Patricia de la Amadeus a pozat pentru noua colectie bridal SS 2018, Athena Philip O rochie de mireasa spune o poveste, declanseaza o emotie si pune intr-o lumina aparte viitoare mireasa. Colectia de rochii de mireasa Blossom (disponibila pe www.athenaphilip.ro ) se adreseaza unei femei cu un spirit…

- Echipa „TERRA –Toți Existam Recicland și Reabilitand Ambientul”, de la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Focșani, a desfașurat in luna ianuarie mai multe activitați de informare privind tipurile de deșeuri ce pot fi reciclate, importanța colectarii lor selective și pastrarea curata a mediului inconjurator.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arad a lansat, din nou, un apel catre aradenii care inca nu au intrat in posesia carnetelor de munca, din varii motive, ca au posibilitatea sa o faca prin simpla prezentare la sediul ITM, situat pe strada Episcopiei, nr. 11 – 13. „In anul 2017 au fost ridicate aproximativ…

- Grupul Parlamentar Popular European și vicepreședintele Parlamentului, Valeriu Ghilețchi, considera acuzațiile aduse de fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova drept un atac politic, cu puternice accente discriminatorii. Procedura juridica de alegere a deputatului Valeriu Ghilețchi…

- Anamaria Prodan a confirmat faptul ca mama ei, Ionela Prodan, a ajuns, marti seara, de urgenta la spital, dupa ce a acuzat intepaturi in zona inimii. Ionela Prodan a fost dusa marti seara de urgenta la Spitalul Floreasca. Anamaria Prodan a confirmat ca mama sa a ajuns la spital, dupa ce a acuzat intepaturi…

- Joana Vasconcelos, unul dintre cei mai importanți artiști internaționali, se va afla in Romania in perioada 23-27 ianuarie 2018, la invitația doamnei Liliana Țuroiu, președinte al Institutului Cultural Roman, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Citeste si: Ionut Misa, ipoteza SOC:…

- AquaCaras a trimis tuturor consiliilor locale orasenesti o adresa prin care precizeaza faptul ca hidrantii din localitati trebuie contorizati, iar apa care se utilizeaza de la acestia trebuie platita. Sigur ca reactiile unor autoritati locale nu au intarziat sa apara, iar pe adresa redactiei…

- Doi aleși locali din fracțiunea Partidului Nostru, condus de Renato Usatii, au parasit formațiunea, noteaza NOI.md. Este vorba despre consilierii Antoniu Lisnic și Vladimir Gula. Anunțul a fost facut in cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Municipal Balți de consilierul PN Nicolae Grigorișin.…

- Nici n-a inceput bine anul 2018 ca scandalul a reinceput in forța in guvernul Romaniei. Profitand de declanșarea scandalului polițistului pedofil Eugen Stan, premierul Romaniei Tudose – SRI cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan pe motiv ca este mincinoasa. N-are rost sa intram in jocul cine…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi azi vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni in viața lor mai mult timp. TAUR: Taurii tind sa aiba o atitudine superficiala azi și s-ar putea sa aiba mai multe conflicte…

- Pentru a clarifica zvonurile aparute in presa in ultimile zile conform carora emisiunea "Mireasa pentru fiul meu" ar reveni la Antena 1, Mirela Vaida a lasat un mesaj pe Facebook pentru fanii nerabdatori

- Sarbatoarea Bobotezei este amintita din secolul al II lea, la Sfantul Clement Alexandrinul. Mentionam ca in primele secole, Boboteaza era sarbatorita impreuna cu Nasterea Domnului, pe 6 ianuarie. Incepand cu secolul al IV lea, cele doua sarbatori au fost despartite: 25 decembrie fiind data stabilita…

- Aleea Modrogan din București, zona buna, are forma de potcoava. Pleaca din Bd. Aviatorilor și, dupa un ocol, ajunge din nou in același Bulevard. Aleea inchide in interiorul ei curtea unui monument istoric vechi de 103 ani, cel al boierilor Filipești: vila Filipescu-Brancoveanu. O porțiune de aproximativ…

- Conform meteorologilor, iarna vine cu adevarat abia in luna februarie. Anutul a fost facut de Elena Mateescu, director ANM, care a mai precizat ca prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat in mod normal. A