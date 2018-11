Marte, planeta acțiunii, intră în Pești. Iată cum va influența toate zodiile Marte, planeta acțiunii și a razboiului, va intra pe data de 16 noiembrie 2018 in zodia Pești și va traversa acest semn zodiacal pana la inceputul anului urmator. Marte in Pești aduce situații contradictorii, acțiuni bazate mai mult pe credința, pe simțaminte, pe dorința și mai puțin pe rațiune. Insa, pe de alta parte, Marte in Pești aduce o creativitate nelimitata și stimuleaza talentele ascunse. Marte este planeta acțiunii și a razboiului, dar și a pasiunii, prin urmare, in sectorul unde aceasta va influența fiecare zodie in parte, putem vorbi de impulsivitate, chiar agresivitate. Iata cum va… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

