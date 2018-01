Stiri pe aceeasi tema

- O zodie va avea noroc cu carul anul acesta la toate capitolele: viața romantica, cariera și bani. Ca fiecare an, anul 2018 are si el partile sale bune si proaste. Cu toate astea, lucrurile nu vor sta asa pentru toti nativii, femeia din zodia Scorpion fiind una dintre cele mai norocoase, scrie One.ro.…

- Consumul de energie traditionala si cel de energie regenerabila vor ajunge la egalitate in Europa, cu douazeci de ani inaintea SUA, se arata intr-un studiu realizat de EY. Potrivit acestuia in Romania se asteapta o clarificare a sistemului de integrare a capacitatilor de productie „personale”.

- Zodia care pierde pe cineva drag in februarie. Luna februarie va aduce schimbari, provocari si lectii importante pentru fiecare zodie in parte. Dar, din pacate, va aduce si suferinta pentru una dintre zodii, care va pierde o persoana importanta din viata sa.

- Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera forțele risipite in ultima vreme. In zorii zilei de 20 ianuarie, Soarele va intra in zodia Varsatorului și va incepe sa le influențeze relațiile…

- Previziuni astrologice pentru perioada 20 – 26 ianuarie 2018. Soarele va intra in zodia Varsatorului. Marte va intra in zodia Sagetatorului. Berbec Intre 20 și 22 ianuarie dimineața, efort de a se calma, de ase distanța de provocarile curente, de a uita sau de a se cufunda in somn pentru a-și recupera…

- Venus, cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar, considerata in astrologie Micul Benefic și Planeta Iubirii, vine, in general, cu o influența pozitiva asupra zodiilor. Vibrația acestei planete inspira viața sentimentala, romantismul și inclinația catre construirea sau consolidarea relațiilor.…

- Pe data de 17 ianuarie 2018 este Luna Noua, fenomen astral care se formeaza in semnul Capricornului, ceea ce inseamna ca pentru toate zodiile va fi un nou inceput, in funcție de sectorul astrologic care este afectat. Iata cum te influențeaza acest aspect, in funcție de semnul zodiacal sub care te-ai…

- Sagetatorii pot fi descriși ca persoane care au un spirit aventurier, cu o gandire raționala și care obțin tot ce iși doresc in viața.Sunt optimiști și visatori - Nativii se bucura de viața și, in același timp, sunt optimiști cu privire la viitorul lor.

- Anul 2018 se anunta a fi unul promitator din toate punctele de vedere pentru una dintre zodii. Aceasta nu numai ca este favorizata prin noroc, dar se si straduieste sa obtina cat mai mult profit.

- Cafeaua pare un elixir minune. O serie de cercetari au legat consumul de cafea de prevenirea unor boli precum dementa sau tulburarile metabolice. Bineinteles, nu putem lasa la o parte efectul ei revigorant si plusul de energie pe care ni-l da ori de cate ori avem nevoie. Totusi, pentru ca efectele benefice…

- ”Cercetarile asupra vederii la distanța si experiențelor extracorporale indica faptul ca si campul biofizic poate gandi separat fata de creier si poate, atunci cand este puternic, sa devina conștient de sine (constiinta de nivel inalt). Aceasta permite visul lucid, calatoriile astrale si percepția intregii…

- De cele mai multe ori, avem nevoie de oameni care sa ne fie alaturi si sa ne pretuiasca in fiecare moment al vietii. Nu doar ca ne ofera stabilitate si ne face sa ne simtim bine, dar ne ofera si o doza de incredere care ne va propulsa spre succes. Nativii care vor fi alaturi de noi in anul 2018 sunt…

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- BERBEC 2018 va fi anul in care gasesti, in sfarsit, pe cineva care nu vrea doar sa flirteze cu tine, scrie eva.ro. 2017 a fost un an al aventurilor, dar nu sta in natura ta sa faci lucrurile cu jumatate de masura. Va dura cateva luni in care trebuie sa ai rabdare, dar vei ajunge sa…

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- Afla care este cea mai frumoasa luna pentru tine in 2018, in funcție de zodia in care te-ai nascut. In aceasta perioada, vei avea cele mai mari șanse, astrele vor fi de partea ta daca treci prin incercari grele, iar dragostea iți va oferi momente de neuitat. Cea mai frumoasa luna pentru zodia…

- Auspiciile casnice ale Cainelui vor aduce armonie in viața de familie, dragoste pentru țara și o neclintita fidelitate pentru orice cauza pe care dorim s-o sprijinim. Pe de alta parte, puterea și voința sa rigida, precum și sentimentele neinduplecate de dreptate vor conduce, de asemenea, la…

- In noaptea dintre ani trebuie sa fii atent cu cine te saruti sub vasc pentru ca, asa cum se spune in popor, cu cine iti vei petrece Revelionul este și cea alaturi de care vei ramane tot anul. Iata care sunt zodiile care isi vor gasi jumatatea la final de 2017 si inceput de 2018.

- Zodiac CHINEZESC 2018. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Vom deveni mai idealisti cu vederile noastre, raspandind…

- Potrivit Babei Vanga, anul viitor vor avea loc doua evenimente importante. Clarvazatoarea din Bulgaria a spus ca in 2018, China va deveni urmatoarea "superputere" a lumii, in locul Statelor Unite, si "o noua forma de energie" va fi descoperita pe planeta Venus.

- Coordonatele astrologice principale ale anului 2018 sunt exprimate de cinci pozitionari astrologice deosebit de importante ce ne vor influenta cu autoritate valorile, atitudinile si actiunile pentru urmatorul ciclu. Astfel, intaiul element analizat se refera la prezenta planetei Uranus pe…

- Coordonatele astrologice principale ale anului 2018 sunt exprimate de cinci pozitionari astrologice deosebit de importante ce ne vor influenta cu autoritate valorile, atitudinile si actiunile pentru urmatorul ciclu. Astfel, intaiul element analizat se refera la prezenta planetei Uranus pe…

- 1. LEU Nativul nascut in zodia Leu va intalni iubirea vieții sale chiar in ajun de Craciun. Acest nativ va cunoaște o persoana cu totul speciala, venita de peste mari și țari. Dragostea se va infiripa treptat și sigur, semnul protejat de Soare fiind foarte atent la fiecare detaliu deoarece…

- În mod normal, oamenii se feresc de pisica neagra pentru ca se spune ca aduce ghinion. Ei bine, se aude ca de Revelion trebuie sa te ferești și de anumiți oameni. Nu vrei sa îți strici petrecerea pentru ca stai pe lânga persoane ghinioniste și încarcate cu energie negativa.…

- Berbec Intrarea lui Saturn din 20 decembrie in semnul Capricornului va avea loc in sectorul socio-profesional al nativilor Berbec. Acestia vor fi nevoiți sa-și fixeze obiective clare și sa le respecte, vor fi forțați de imprejurari sa devina responsabili și determinați, iar toate acestea vor favoriza…

- Pe data de 20 decembrie 2017, Saturn, Marele Invațator, numit in astrologie și Marele Malefic, din cauza lecțiilor dure la care supune zodiile, intra in semnul Capricornului, iar acest aspect va dura trei ani, pani in 2020. Tranzitul lent al lui Saturn prin semnul Capricornului va influența toate zodiile,…

- HOROSCOP: 3 cupluri se vor desparți in aceasta saptamana in urma solstițiului de iarna. Soarele in Capricorn va determina zodiile sa fie mult mai conștiente de dorințele lor, dar și mai preocupate de viitor. Astfel, acestea iși vor da seama ca relația in care se afla nu are niciun viitor și ca trebuie…

- Pe 18 decembrie 2017, Luna Noua (conjuncța Soare-Luna) se formeaza in semnul Sagetatorului și reprezinta un nou inceput pentru toata lumea, in funcție de sectorul astral care este influențat de aspect. Acum este momentul sa se acționeze deoarece toate proiectele și activitațile demarate la Luna Noua…

- Evenimentul astral care se remarca in saptamana 18-24 decembrie 2017 este cel de Luna Noua din semnul Sagetatorului care se perfecteaza luni. Acest lucru marcheaza debutul unei perioade in care ni se ofera oportunitatea de a explora lucruri noi, de a face descoperiri și de a ințelege unele lucruri…

- RAC Nativii din aceasta zodie se vor ocupa cu predilectie de relatia cu colegii de munca si de sanatate, a lor sau a unei alte persoane din casa. Citeste si HOROSCOP: Cele doua zodii care vor da lovitura pana de Craciun. In sfarsit, apare soarele si pe strada lor LEU Acesti…

- BERBEC Esti usor irascibila in aceasta saptamana, lucru care iti poate crea probleme pe plan sentimental. Ce-i drept, poate ai motive sa fii stresata, insa asta nu iti da dreptul de a te razbuna pe cei dragi. Daca partenerul tau iti da unele sfaturi, nu trebuie sa i-o iei in nume de rau, ci…

- Previziuni Urania pentru perioada 25 noiembrie – 1 decembrie 2017. Venus va intra in zodia Sagetatorului. Berbec Intre 25 și 26 noiembrie dimineața, posibile amaraciuni sau tulburari ale relațiilor cu prietenii generate de felul in care se pune o problema baneasca sau un eventual caștig. Cineva incearca…

- Nativii din zodia Varsator trebuie tratați într-un mod aparte pentru ca sunt iubitori de libertate. Trasaturi: - au un umor destul de ciudat, pe care doar cei inteligenti il inteleg; le este caracteristic mai mult sarcasmul; -…

- Pe 22 noiembrie Soarele traverseaza semnul Sagetatorului, iar acest aspect impune o necesitate de maturizare și responsabilizare mai mare pentru fiecare zodie in parte, in funcție de domeniul afectat. In zilele ce urmeaza toți nativii vor fi puși la incercari menite sa vindece vulnerabilitațile existente…

- Horoscop lunar general - decembrie 2017 Ultima luna a acestui an se arata a fi una dintre cele mai dinamice și ofertante ale lui 2017. Se pare ca astrele ne țin din scurt, pregatindu-ne o suita de evenimente astrale care ne indeamna parca sa facem bilanțul anului care tocmai s-a scurs și sa deschidem…

- Berbec Pe 18 noiembrie, pana la ora 20:59', zi incarcata prin mesajele astrale „in cheia” Scorpionului sporite de faza Lunii Noi, care va avea loc in aceiași zi, la ora 13:42', in aceiași zodie, dandu-le unora posibilitatea sa „renasca din propria cenușa” și sa apuce pe alt drum ori de a suferi transformari…

- Previziunile Uraniei pentru perioada 18 – 24 noiembrie 2017. Luna Noua in Scorpion. Soarele va intra in zodia Sagetatorului. Berbec Pe 18 noiembrie, pana la ora 20:59′, zi incarcata prin mesajele astrale „in cheia” Scorpionului sporite de faza Lunii Noi, care va avea loc in aceiași zi, la ora 13:42′,…

- Pentru unii weekend-ul aduce fie relaxare și odihna, fie distracție de zile mari. Nu același lucru se poate spune despre nativii din Sagetator, cei pentru care urmatoarele doua zile vor aduce nervi intinși la maximum și destul de multe probleme in plan sentimental.

- În funcție de trasaturile semnelor lor zodiacale, anumite cupluri din zodiac nu rezista dupa ce se muta împreuna. De ce se întâmpla acest lucru? Afla mai jos! Rac și Capricorn Racul este romantic și dragastos și te surprinde în fiecare clipa cu gesturi…

- Rac Intre 5 noiembrie, dupa ora 12:26′, și 7 noiembrie dimineața, dialoguri interioare; Racii se „iau la intrebari”, iși verifica informațiile, analizeaza, iși remodeleaza opiniile. In seara zilei de 5 noiembrie, la ora 21:19′, Mercur va intra in zodia Sagetatorului, respectiv in casa a VI-a a sanatații,…

- Gemeni Intre 5 noiembrie, dupa ora 12:26′, și 7 noiembrie dimineața, Luna va strabate sectorul personal natal și ii va face mai veseli, mai senini și mai plini de verva, Gemenii reușind sa-i incante pe cei din preajma cu felul lor optimist și detașat de a privi viața. In seara zilei de 5 noiembrie,…

- Scorpion Intre 5 noiembrie, dupa ora 12:26′, și 7 noiembrie dimineața, ei pot derula discuții cu parțile implicate in rezolvarea unei chestiuni de interes material din care Scorpionul ar avea de caștigat. In seara zilei de 5 noiembrie, la ora 21:19′, Mercur va intra in zodia Sagetatorului, in casa banilor…

- Luna plina de pe 4 noiembrie aduce schimbari majore din punct de vedere energetic, spun astrologii. Mercur care va intra in zodia Sagetatorului pe 5 noiembrie, va va provoca sa discutați chestiuni sensibile. De la intimitate, la moarte și doliu, teme pe care de obicei le eviți sau despre care iți este…

- Duminica, 5 noiembrie, de la ora 18:00, nu ratați o noua ediție a emisiunii „Uranissima”, prezentata de Urania, numai pe Libertatea.ro. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza planetele zodia, a avut prima ediție duminica, 8 octombrie. In fiecare…

- BERBEC Luna noiembrie vine cu multe provocari pentru tine, mai ales in cea de-a doua jumatate a lunii. Pe plan sentimental actionezi ca un lider si nu permiti nimanui sa se bage peste tine. Din aceasta cauza, nativele singure isi vor gasi mai greu un partener. Pentru cuplurile solide se anunta…