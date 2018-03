Marșul Unirii la Chișinău. Eveniment simbolic fără implicații juridice CHIȘINAU, 25 mart – Sputnik. În jur de 7 mii de oameni, potrivit datelor poliției moldovenești, au participat duminica, 25 martie, în Piața Marii Adunari Naționale din Chișinau, la un eveniment dedicat centenarului Marii Uniri din anul 1918. La manifestare au venit participanți din mai multe colțuri ale țarii, dar și din România și alte state europene. De la miting nu au lipsit nici unii membri ai partidelor politice din Moldova, printre care reprezentanții PL, PLDM, PNL dar și foști deputați din primul Parlament al Republicii Moldova, fostul președinte… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem in Piata Marii Adunari Nationale. Foarte multi, in Romania, nu stiu de ce aceasta piata se numeste Piata Marii Adunari Nationale, si le spunem acum: aici, romanii din Republica Moldova au dat in 1989 batalia pentru limba romana. 300.000 de romani din Republica Moldova au cerut ca limba romana…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- Traian Basescu a declarat, duminica, la „Marea Adunare Centenara” de la Chisinau, eveniment organizat cu ocazia implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau ar trebui sa ceara urgent unirea celor doua state.

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a cerut duminica, la Chisinau, Parlamentului Romaniei si Parlamentului Republicii Moldova sa voteze unirea celor doua tari, in cinstea Centenarului Unirii. „Marea Adunare Centenara”, manifestatie dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- In Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau (PMAN) sunt asteptati, duminica, cateva zeci de mii de oameni, care vor marca printr-o manifestatie implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Participantii lanseaza, cu aceasta ocazie, si Proclamatia Marii Adunari Centenare.

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban.

- "Marea Adunare Centenara", dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta...

- „Marea Adunare Centenara“, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, are loc duminica, de la ora 12:00, la Chisinau, printre cei care si-au anuntat participarea aflandu-se Traian Basescu si Ludovic Orban, anunta Unimedia.

- Expozitia temporara „Basarabia – 100 de ani de la Unirea cu Romania” va fi vernisata, joi, de la ora 13.00, la Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) din Bucuresti. Expozitia va fi deschisa la MNIR in perioada 29 martie – 30 iunie, putand fi vizitata de miercuri pana duminica, intre orele…

- Un grup de elevi și profesori din Republica Moldova au participat la a 11-a ediție a Atelierelor pentru Radioprotecție în orașul Dijon, Franța. A 11-a ediție a Conferinței Internaționale a Liceenilor în cadrul Atelierelor pentru Radioprotecție s-a desfașurat în perioada…

- A BURGARI, burgaresc, burgarești, burgarim vb. 1. A degusta un numar cat mai mare de burgeri, la iarba verde, la BURGERFEST 2018 2. A nu lasa niciun burger neterminat. 3. A te bucura de un weekend in aer liber, cu multa muzica buna, distracție și evident, burgeri senzaționali! Cea de-a patra ediție…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- A venit primavara! Un echinocțiu cu ninsoare polei și ger. Aiureala asta meteorologica se potrivește manușa cu tot ce se intampla in țara asta, pe dos STOP Unde de un an nu se vorbește decat de justiție, cum trebuie ea perfecționata sau lasata așa cum e STOP Apropo: primele trei legi modificate au…

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- La 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, iesenii sunt chemati in capitala Republicii Moldovei pentru "Marea Adunare Centenara" din Piata Marii Adunari Nationale, in data de 25 martie 2018, impreuna cu toata suflarea care simte romaneste de dincolo de Prut, se arata in comunicatul Platformei…

- La acest eveniment, vor participa aproximativ 100 de cercetatori si profesori din Romania (Iasi, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Targoviste, Sibiu), Republica Moldova (Chisinau), Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia, SUA. Evenimentul se inscrie printre actiunile consacrate Centenarului Marii…

- Consilierii Locali ai PMP Iași au depus, la Consiliul Local al Municipiului Iași, miercuri 14 martie 2018, propunerea privind adoptarea declaratiei de sustinere a unirii Republicii Moldova cu Romania si infiintarea unui punct de semnare a declaratiei de catre cetatenii Municipiului Iasi. 100 de ani…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra…

- Filiala judeteana Hunedoara a Partidului Romania Mare (PRM) va fi prezenta la Chisinau, pe 25 martie, pentru a lua parte la manifestarile dedicate implinirii a o suta de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele organizatiei, Mircea Mincea.…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, va renunta incepand cu programul de iarna (finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie 2018) la cursele de pe aeroportul din Oradea. „Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea in programul de iarna…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Casa de Cultura din Odobești va invita la sarbatorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, act savarșit la 27 martie 1918, la Chișinau. Evenimentul va avea loc, miercuri, 21 martie, de la ora 11.00. Cu titlul „Basarabia, pamant romanesc”, evenimentul este o invitație…

- Amazon a creat un nou domeniu de activitate, iar acest model de business a ajuns deja in Romania la cifre de minim 50 de milioane de USD pe an. Sellerii de succes din top 10 au realizat anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de USD. In contextul creșterii accelerate a numarului de cumparatori de…

- Peste 200 de reprezentanți ai administrației locale din Romania și Republica s-au intalnit sambata la Iași pentru a solicita Parlamentelor de la București, respectiv Chișinau, sa emita o declarație comuna privind reintregirea naționala prin Unirea celor doua state. Municipiul Iași a gazduit prima conferința…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Participantii la constituirea Ligii Alesilor Unionisti s-au fotografiat aici la incheierea intrunirii de astazi. Persoanele care au trecut pe acolo au semnat pe o pantcarda pentru unirea Basarabiei cu tara mama.

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- Presedintele Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, impreuna cu presedintele Parlamentului Georgiei, Irakli Kobakhidze, al Radei Supreme de la Kiev, Andriy Parubiy, si presedintele parlamentului leton, Inara Murniece, au depus flori la Complexul Memorial "Maica

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- Presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, considera ca doar prin unirea cu Romania, Republica Moldova va scapa de clasa politica actuala de la Chisinau. Potrivit lui, circa 70% dintre alegatori nu au optiune de vot, fiind dezamagiti de catre politicienii moldoveni."Unica…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Jucatoarele Irina-Camelia Begu, numarul 37 mondial, si Sorana Cistea, locul 38 WTA, vor juca, marti, in primul tur al probei de simplu din cadrul turneului de la Doha (Qatar), competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari. Begu o va intalni, in…

- Primarul general interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, se va afla, in perioada 13 - 15 februarie curent, intr-o vizita oficiala la Bucuresti. Vizita are loc la invitatia primarului general al capitalei Romaniei, Gabriela Firea.

- Penultima semifinala Eurovision are loc in Salina Turda În aceasta seara are loc penultima semifinala a concursului Eurovision România. Ea se va desfasura, în premiera, la o adâncime de 90 de metri, în Salina de la Turda, considerata unul dintre cele…

- Valul de gripa face ravagii in Romania. Pe usile spitalelor, EPIDEMIA e scrisa cu majuscule. In Iasi, doua institutii medicale au limitat accesul vizitatorilor, dupa ce doi bolnavi au murit. Unul dintre ei avea cancer, iar gripa i-a agravat boala. Nu este tarziu sa ne vaccinam, spun medicii.…

- Ziua de 5 februarie 2018 se anunta linistita ca orice zi de luni in Romania. Proaspat pricopsiti cu o noua reforma fiscala, romanii isi beau cuminti cafelutele bine-meritate de dupa weekend, in asteptarea fatidicei ore doua dupa amiaza, cand temutul CEx sau birou al partidului de guvernamant va aduce…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- „Unirea trebuie s-o facem noi de aici, dar nu Basescu de la București" și venirea lui Traian Basescu pe arena politica de la Chișinau „poate sa explodeze" ceva, zice liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Declarația a fot facuta aseara in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- Concursul Eurovision care are loc in fiecare an se bucura de ur real succes atat in Europa cat si in Romania. In ultimii trei ani finalele selectiei nationale Eurovision Romania au fost organizate la Brasov, Craiova si Baia Mare. Anul acesta finala va avea loc la Bucuresti. 2018 este primul an in care…

- Sunt sute de oameni care au ajuns in centrul Timișoarei, ca sa protesteze fața de acțiunile guvernanților. Ei flutura tricolorul, au pancarte și striga ”Rezistam, nu cedam!”, ”PSD, ciuma roșie!” Organizatorii au confecționat o caracatița cu chipul șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Caracatița…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc in cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate in sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc in perioada 26-28 ianuarie, la Arcub…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc în cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate în sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc în perioada…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- 2018 e despre Basarabia, 2018 e despre Unire. Începem anul Centenarului adunându-ne acolo unde ne doare: la Prut. Trecerea în 2018 ne va gasi cerând Unirea la PRUT. Un steag imens de 100 de metri va fi purtat pe brațe de unioniști la Falciu la ora 14:00 și…

- În urma cu 28 de ani, unul dintre conducatorii statului român a fost ucis. La Târgoviște. Localitatea pe care voia sa o transforme în capitala. A fost ciuruit în incinta unei cazarmi militare. El și soția sa. Dupa un proces istoric. Care a durat doua ore. Și fara drept…