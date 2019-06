Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Maia Sandu a adresat sambata un mesaj catre cetatenii Republicii Moldova prin care le-a solicitat sa ramana acasa duminica, conform unui comunicat de presa al guvernului condus de aceasta. "Stim cat de mult au lucrat fortele de ordine in aceste zile, stim ca au fost hartuiti…

- Vladimir Cebotari, vicepreședinte al PDM (partidul fondat de Vlad Plahotniuc), a anunțat vineri intr-o declarație de presa ca guvernul Pavel Filip va demisiona pentru a lasa guvernul Maia Sandu sa conduca țara. ”Ne retragem pentru a evita escaladarea situației și ajungerea la violențe”, a spus Cebotari.…

- Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Igor Dodon cheama oamenii la un miting pașnic pentru susținerea noii guvernari. Marșul va avea loc în aceasta duminica, la ora 11:00, în fața Parlamentului, relateaza presa din Moldova.„Împreuna cu conducerea partidelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anuntat joi sustinerea fata de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, si fata de noul Guvern al tarii, condus de Maia Sandu, si a criticat Partidul Democrat pentru „uzurparea puterii”, relateaza site-ul deschide.md.

- Blocul ACUM a cerut tragerea la raspundere al lui Igor Dodon. Maia Sandu și Andrei Nastase au declarat ca "Dodon a pus pe masa unor parteneri occidentali planul de federalizare a Republicii Moldova".

- Primarii din raionul Hancești au semnat o declarație pentru apararea Republicii Moldova. Aceștia recunosc un singur guvern constituțional și cer "tradatorilor de țara: Igor Dodon, Maia Sandu, Andrei Nastase, sa se retraga și sa nu duca Republica Moldova in haos."

- NATO se declara îngrijorata de criza de la Chișinau și îndeamna partidele parlamentare sa se așeze la masa dialogului, sa-și pastreze calmul și sa dea dovada de reținere. Un mesaj în legatura cu situația de la Chișinau a fost transmis și de Alianța Nord-Atlantica, care subliniaza…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…