Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea "Mars pentru vietile noastre" a aparut dupa ce 14 elevi si trei profesori au fost ucisi la liceul Marjory Stoneman Douglas din orasul Parkland, statul Florida, de catre un fost elev, care a folosit o arma semiautomata achizitionata in mod legal.Unul elevii care au supravietuit…

- Marsul a fost organizat de adolescentii care au supravietuit atacului de pe 14 februarie de la un liceu din Parkland, Florida, care s-a soldat cu moartea a 17 elevi si profesori. De altfel, supravietuitori ai atacului s-au adresat multimii. "Politicieni, reprezentati poporul sau plecati. Stati alaturi…

- Pe coperta revistei apar Jaclyn Corin, Alex Wind, Emma Gonzalez, Cameron Kasky si David Hogg, alaturi de titlul „Enough” (Ajunge). Toti acestia au fost prezenti la scoala in ziua atacului si au colaborat pentru a organiza manifestatia care va avea loc in weekend, prin care le vor cere legiuitorilor…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar si unul dintre…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar…

- Doua dintre marile vedete de pe Broadway, Lin-Manuel Miranda si Ben Platt, si-au unit fortele intr-un nou cantec lansat luni si ale carui incasari vor fi donate pentru a sprijini campania tinerilor impotriva armelor - ''March for Our Lives'', relateaza EFE. Piesa, intitulata ''Found/Tonight'',…

- De la New York la Los Angeles si de la Chicago la Houston, acesti adolescenti si-au pregatit minutios pancarte si au repetat sloganuri in vederea acestui eveniment intitulat "National School Walkout". Pentru multi dintre ei este prima manifestatie.Sute de elevi de la colegii si licee s-au…

- Nemulțumiți de hotararile pe care le-a luat Donald Trump in legatura cu relaxarea legii armelor in Statele Unite, un grup de protestatari au așezat aproape 7.000 de perechi de pantofi pe campia din fața Capitoliului din Washington. Aceștia reprezinta fiecare copil ucis cu arma in Statle Unite din 2012…

- Procurorii americani cer pedeapsa cu moartea pentru autorul masacrului de la liceul din Florida. Cruz, 19 ani, a marturisit ca a comis atacul si se confrunta cu 17 capete de acuzare pentru omucidere. Procurorii si-au motivat cererea afirmand ca "atacul a fost comis cu sange rece, intr-o maniera…

- Procuratura din Florida a anuntat marti ca intentioneaza sa ceara pedeapsa capitala impotriva lui Nikolas Cruz, pe care-l acuza de uciderea a 17 persoane in urma cu o luna la un liceu din Parkland, scrie AFP.

- Nikolas Cruz, 19 ani, urmeaza sa se prezinte miercuri in fata instantei pentru a fi pus oficial sub acuzare. El este acuzat de 17 crime cu premeditare.Avocatii sai au facut cunoscut ca va accepta sa pledeze vinovat contra garantiei ca nu va fi executat. O negociere a pedepsei ramane teoretic…

- Inregistrari din timpul atacului armat care a avut loc intr-un liceu din statul american Florida au fost acum publicate. Acestea scot la iveala clipele teribile prin care au trecut elevii liceului Parkland, dupa ce Nikolas Cruz a deschis focul. “Fa pe moarta”, iși sfatuia o mama fiica. Alții insa le…

- Nikolas Cruz, adolescentul care a ucis 17 elevi la o școala din Florida, dupa ce i-a impușcat cu o arma semiautomata, ar avea un comportament bizar in inchisoare. El este este ținut in detenție la izolare. Mai mulți martori au declarat ca individul care a facut masacrul „rade și chicotește” in timpul…

- Unii dintre supravietuitori si parinti ai victimelor se aflau la momentul respectiv, miercuri, la Washington, pentru a-i indemna pe congresmenii americani sa inaspreasca legislatia cu privire la armele de foc, in contextul in care dezbaterea relansata de acest macel se loveste de disensiuni profunde…

- Congresul din Florida a adoptat o lege care restrange accesul la arme de foc si deschide calea inarmarii anumitor profesori si unor membri ai personalului scolar, in urma sangerosului atac armat de la Parkland, scrie AFP, conform news.ro.Unii dintre supravietuitori si parinti ai victimelor…

- CHIȘINAU, 3 mart — Sputnik. A devenit deja o tradiție — luna martie este declarata „Luna Pentru Viața”. Pentru al patrulea an consecutiv, mai multe asociații din Republica Moldova și România vor organiza acțiuni de sensibilizeze a opiniei publica asupra dreptului…

- Donald Trump a afirmat luni ca nu ar fi ezitat sa intre "chiar si fara arma" in liceul din Florida pentru a opri atacul armat care a facut 17 morti, la 14 februarie, relateaza AFP. "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat…

- "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat presedintele american, in cursul unei reuniuni cu guvernatorii statelor federale.Liderul administratiei de la Washington a reiterat, totodata, criticile la adresa agentilor…

- Donald Trump a afirmat luni ca nu ar fi ezitat sa intre "chiar si fara arma" in liceul din Florida pentru a opri atacul armat care a facut 17 morti, la 14 februarie, relateaza AFP. "Cred ca as fi intrat acolo chiar si fara arma si cred ca majoritatea celor prezenti aici ar fi facut la fel", a declarat…

- Politia californiana a descoperit un mic arsenal, ce includea si arme semi-automate, acasa la un adolescent care amenintase ca va viza liceul unde invata, a informat miercuri seriful din Los Angeles, transmite AFP.Retinut de fortele de ordine, tanarul de 17 ani proferase aceasta amenintare…

- Retinut de fortele de ordine, tanarul in varsta de 17 ani a proferat aceasta amenintare in timpul unei dispute cu unul dintre profesorii sai, vineri, la doua zile dupa atacul armat comis de catre un fost elev la un liceu din Parkland, in Florida, unde a ucis 17 persoane.La domiciliul adolescentului,…

- Este incredibil ce se intampla in Florida. Congresul statului Florida, controlat de republicani, a respins cu 71 de voturi impotriva si 36 pentru, o motiune pentru interzicerea armelor de asalt si a incarcatoarelor de inalta capacitate, sub ochii stupefiati ai elevilor supravietuitori dupa recentul…

- Este incredibil ce se intampla in Florida. Congresul statului Florida, controlat de republicani, a respins cu 71 de voturi impotriva si 36 pentru, o motiune pentru interzicerea armelor de asalt si a incarcatoarelor de inalta capacitate, sub ochii stupefiati ai elevilor supravietuitori dupa recentul…

- Retorica anti-mexicana a lui Donald Trump si insistenta acestuia de a construi un zid la granita pe care sa il plateasca Mexicul au declansat o criza diplomatica intre cele doua tari, insa recent au aparut semne de destindere. Saptamana trecuta, Casa Alba a anuntat ca cei doi presedinti…

- Autorul masacrului din Florida, unde au fost ucisi 17 elevi si profesori, detinea legal cel putin sapte arme. Nikolas Cruz detinea o varietate de arme de foc, precum si pusti de asalt. Un oficial din Politie a declarat, sub protectia anonimatului, ca atacatorul a cumparat in cadru legal cel…

- Presupusul autor al atacului de la Parkland, a ajuns pentru a doua oara in fata unui complet de judecata, la un tribunal din Fort Lauderdale. Cu capul plecat, incatusat si cu catusele legate de un lant prins in jurul taliei, purtand combinezonul portocaliu al detinutilor, Nikolas Cruz nu a manifestat…

- Un adolescent ce a fost impușcat de cinci ori, saptamana trecuta, in timpul impușcaturilor de la liceul din Parkland, Florida, in timp ce incerca sa salveze viaților a 20 de colegi, a supraviețuit operațiilor și se simte mai bine, scrie digi24.ro.

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru...

- Elevi supravietuitori ai masacrului din Florida vor manifesta la sfarsitul lunii martie la Washington pentru a cere un control mai strict al armelor de foc, relateaza AFP. Numit 'Mars pentru vietile noastre', protestul va avea loc pe 24 martie la Washington si in alte orase din…

- Adolescentul acuzat ca a ucis 17 persoane intr-un liceu din Parkland, in Florida, s-a aflat in centrul unei anchete a politiei, in 2016, dupa publicarea unei inregistrari video in care spunea ca vrea sa achizitioneze o arma, scrie Reuters, potrivit news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani,…

- O supravietuitoare a impuscaturilor dintr-un liceu din Florida, unde au fost 17 morti, s-a razvratit sambata impotriva presedintelui Donald Trump, denuntand cu putere legaturile lui cu NRA (o divizie de propaganda a republicanilor), principala lobbysta americana a armelor de foc.

- Un colegiu din Washington, a fost inchis, dupa ce focuri de arma au fost raportate in interiorul acestuia. Poliția locala a anunțat ca vor acționa ofițeri la fața locului. Acolo au ajuns și echipaje de ambulanța, dar nu exista inca date despre presupusele victime, scrie Reuters. Reprezentanții…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC. Nikolas Cruz , in varsta de 19 ani, a fost acuzat de…

- Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, este acuzat ca a ucis miercuri cu premeditare 17 persoane, folosind o arma semiautomata AR-15, la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, statul Florida. Cruz a comentat la un clip video de pe YouTube de anul trecut si a spus ca va deveni „un atacator profesionist…

- 17 persoane, majoritatea elevi, au fost ucise la liceul din Parkland. Președintele Trump a vorbit astazi despre aceasta tragedie și a spus ca administrația se va implica activ pentru a combate ceea ce a numit "dificila problema a sanatații mintale".

- Multi dintre supravietuitorii atacului au marturisit joi ca Aaron Feis a fost cel care le-a salvat viata. Antrenor de fotbal american si paznic la scoala, acesta i-a aparat pe copii cu propriul trup, pe care l-a pus scut in fata gloantelor trase de Nicolas Cruz. Pe langa faptul ca i-a aparat…

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times. Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP.Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, a fost inculpat joi pentru crima cu premeditare, relateaza AFP. Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat la un liceu din localitatea Parkland. In urma atacului, 17 persoane si-au pierdut viata, iar atacatorul - un fost elev al liceului - a fost arestat.

- Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu, Marjory Stoneman Douglas High School din Parkland, cu o pusca semiautomata AR-15 si o mare cantitate de munitie, facand 17 morti. Politia locala l-a arestat mai tarziu in localitatea invecinata Coral Springs.…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața miercuri intr-un liceu din Parkland, Florida. Asta dupa ce un tanar de 19 ani, un fost elev exmatriculat pe motive de disciplina, a deschis focul. Este unul dintre cele mai grave 10 atacuri de acest tip din istoria Statelor Unite, transmite Digi 24.

- Autorul atacului de la liceul din Parkland, Florida, are 19 ani. Obsedat de arme, Nicholas Cruz a fost elev al liceului, dar exmatriculat. Nicholas de Jesus Cruz era un copil-problema și a fost dat afara...

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP. Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul sau liceu,…

- UPADTE ora 22.50 Vestile referitoare la numarul victimelor sunt contradictorii. Cotidianul Miami Heral, care citeaza un oficial, scrie ca exista cel putin un mort. Numarul ranitilor se situeaza intre 20 si 50, dar inca nu e clar numarul total al celor impuscati. STIREA INITIALA. O persoana…

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Pe o vreme de iarna, sambata seara, cu frig și ninsoare, mii de oameni s-au adunat in Piața Universitații din București, protestand impotriva puterii PSD. In scurt timp bulevardul a fost blocat, gardurile montate de jandarmi au fost daramate, au avut loc violențe, ciocniri intre protestatari și forțele…